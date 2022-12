Tanto manifestaciones del NO como del SÍ están prohibidas: alcalde de Cartagena

El alcalde de Cartagena, Manolo Duque, aseguró que la prohibición a marchas en la ciudad no es solo a las del uribismo y quienes apoyan el NO en el Plebiscito por la Paz, sino que son para todo tipo de manifestaciones.



“Las marchas del SÍ y el NO están prohibidas por un decreto que emitimos en Cartagena, no es que sea contra el Centro Democrático ni mucho menos. En aras de la democracia, permití la manifestación pero más lejos”, manifestó.



Luego de que el uribismo aseguró que no les permitieron hacer una ‘pitatón’ y una manifestación frente al monumento de los zapatos viejos, pero a los promotores del SÍ se les permitió un acto con velas, el alcalde de Cartagena dijo que “eso fue con unos niños que encendieron velas pero una cosa silenciosa”.



Sobre la convocatoria que hacen el expresidente Álvaro Uribe y el director del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga para hacer una ‘cadena humana’, advirtió que tampoco se permitirá, pues sigue estando muy cerca al lugar del evento y pone en riesgo la seguridad de los mandatarios asistentes a la firma final del acuerdo de paz con las Farc.