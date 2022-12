Tener voluntad de paz no significa que acuerdo firmado se pueda modificar: Farc

El plebiscito en el que los colombianos rechazaron el domingo el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc "no tiene efecto jurídico alguno", sostuvo el jefe máximo de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, quien reafirmó que la insurgencia mantendrá el "cese al fuego bilateral y definitivo".



En un comunicado, en vídeo grabado en La Habana y distribuido a través de las redes sociales, Timochenko afirmó que "la paz llegó para quedarse" porque "es constitucionalmente un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento que debe prevalecer por encima del odio y la violencia".



Según el líder de las Farc, la consulta plebiscitaria "no tiene efecto jurídico alguno" de acuerdo a una "reciente sentencia" de la Corte Constitucional colombiana, aunque sí cuenta con "efecto político".



"Es la paz un derecho contramayoritario porque es un derecho configurador y esencial de la dignidad humana. Así lo admite la Corte Constitucional, que además consigna en reciente sentencia que la consulta plebiscitaria no tiene efecto jurídico alguno. El efecto es político", aseveró.



Argumentó que el acuerdo de paz firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias tiene "innegable e irrevocable efecto jurídico" porque fue suscrito como acuerdo especial y depositado ante el Consejo de la Confederación Suiza en Berna.



Timochenko reafirmó en nombre de las Farc que la guerrilla se mantendrá "fiel a lo acordado" y que los "frentes guerrilleros en todo el país permanecerán en cese al fuego bilateral y definitivo como una necesaria medida de alivio a las víctimas del conflicto y en respeto a lo acordado con el Gobierno nacional".



"Llamamos al movimiento social y político a respaldar resueltamente mediante la movilización y otras formas de expresión pacíficas el acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera", prosiguió.



Además, consideró que "los sentimientos guerreristas de quienes quieren sabotear la paz jamás serán más poderosos que los sentimientos de concordia, inclusión y justicia social".



De otro lado, 'Carlos Antonio Lozada' se refirió a los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc no podrían ser modificados.



Tener voluntad de paz no significa que el Acuerdo ya firmado se pueda modificar. — Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) October 4, 2016



Por su parte, ‘Pablo Catatumbo’ se refirió al Plebiscito por la Paz asegurando que “la Corte dictaminó que plebiscito solo tiene efecto político. La vigencia jurídica del Acuerdo está salvaguardada. La Paz no tiene reversa”.



Además, agregó que “los Acuerdos de Paz fueron construidos en intensos debates a lo largo de 6 años; están refrendados por el mundo y por eso la paz no se detiene”.



El líder guerrillero y los miembros de la comisión negociadora de las Farc en los diálogos de paz de La Habana permanecen en la capital cubana, donde el domingo siguieron el desarrollo del plebiscito en Colombia y que ha sido el escenario de cuatro años de negociaciones para tratar de poner fin al conflicto en ese país.



Se espera que miembros de la delegación negociadora del Gobierno de Colombia lleguen a La Habana en las próximas horas siguiendo las ordenes del presidente Juan Manuel Santos, quien ha pedido que los negociadores de las Farc sean informados de los próximos pasos que dará el Ejecutivo de cara a abrir un diálogo nacional.



En la consulta celebrada el domingo, el "no" se impuso con el 50,21 % de los votos contra el 49,78 % del "sí", en una jornada en la que la abstención fue del 62,57 %.