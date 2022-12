Uribe ni Pastrana deben asistir a la firma de paz por "anticolombianos": Samper

El expresidente colombiano Ernesto Samper opinó que los también exmandatarios de su país Álvaro Uribe y Andrés Pastrana no deberían acudir a la ceremonia del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla Farc, el próximo 26 de septiembre en Cartagena, por considerarlos "anticolombianos".



Samper, que se desempeña como titular de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) con sede en Quito, hizo ese comentario a través de su cuenta en la red social Twitter, pero no ofreció más detalles.



"Los que no deben asistir a la firma de la paz por anticolombianos son los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana", escribió Samper.



Uribe y Pastrana, de orientación conservadora, son fuertes críticos del acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno colombiano con las Farc y han pedido a los mandatarios invitados a Cartagena, abstenerse de hacerlo por considerarlo una intromisión en los asuntos internos de Colombia.



Samper, en cambio, ha defendido el proceso y ha expresado su apoyo al Sí en el referendo del próximo 2 de octubre, donde el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc será sometido a la ratificación de la población.



El 2 de octubre, un total de 34.899.945 colombianos están convocados a las urnas para votar "sí" o "no" en el plebiscito con el que se pretende refrendar lo acordado el pasado 24 de agosto por las partes en La Habana tras casi cuatro años de negociación.



"Votar Sí x la paz de Colombia, es votar Sí por la paz de Suramérica, por la paz del mundo", escribió recientemente Samper en Twitter, luego de que anunciara su intención de no postular a la reelección como secretario de Unasur y dedicarse "a trabajar por la paz" en Colombia.



"A Colombia le llegó la hora de la paz y yo quiero estar en esa cita", dijo Samper, que permanecerá en Unasur hasta el próximo 31 de enero.



La Unasur está formada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.