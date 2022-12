Víctimas de Bojayá apoyan a Santos y piden proteger aspectos esenciales del acuerdo

Las víctimas de las masacre de Bojayá le enviaron un documento al presidente Juan Manuel Santos en el que respaldan su función y lo invitan a seguir liderando el proceso de paz con las Farc.



“Queremos Felicitar y respaldar al presidente Juan Manuel Santos Calderón en la apuesta de su capital político en favor de la paz, la construcción de un país más equitativo e incluyente”, dice el documento.



En la carta, aseguran que su voto fue a favor de los acuerdos y señalaron que sintieron que por primera vez eran incluidos en la solución al conflicto armado con las Farc, además, agregaron que con la implementación de ese documento final, podrían experimentar la reparación que durante años les fue esquiva.



“Nuestra votación fue una clara refrendación de los acuerdos, en los que nos sentimos incluidos y con su implementación nos vemos de alguna forma reparados, sin embargo la dinámica política actual no permitirá que en el corto plazo se vean sus efectos”, señalaron.



La víctimas pidieron al mandatario “salvaguardar los aspectos fundamentales de los acuerdos, principalmente los relacionados con el campo, las víctimas, las comunidades étnicas y de género, para garantizar la inclusión en la construcción del país”.



Este es el comunicado emitido:



Comunicado de las Fuerzas Vivas del Municipio de Bojayá





Bojayá, 03 de Octubre de 2016





Ante los resultados del plebiscito por la paz, que se llevó a cabo el día de ayer 02 de octubre, como comunidad que ha sido golpeada por el conflicto armado y que reconoce en los acuerdos con la guerrilla de las Farc una oportunidad para transformar desde la inclusión nuestro territorio inter- étnico y pluricultural queremos manifestar que:



1. En el marco del proceso de negociación y hoy con la muestra de movilización social y político participativa de nuestra comunidad en la refrendación de los acuerdos, le mostramos a la sociedad Colombiana nuestra disposición para el perdón y nos convierte en el centro de la reconciliación del País.



2. Queremos Felicitar y respaldar al presidente Juan Manuel Santos Calderón en la apuesta de su capital político en favor de la paz, la construcción de un país más equitativo e incluyente.



3. Nuestra votación fue una clara refrendación de los acuerdos, en los que nos sentimos incluidos y con su implementación nos vemos de alguna forma reparados, sin embargo la dinámica política actual no permitirá que en el corto plazo se vean sus efectos.



4. Recomendamos al presidente Santos junto con el Congreso, salvaguardar los aspectos fundamentales de los acuerdos, principalmente los relacionados con el campo, las víctimas, las comunidades étnicas y de género, para garantizar la inclusión en la construcción del país.



Finalmente como municipio exhortamos al país a que hoy más que nunca se interese por la construcción de una paz estable y duradera que nos permita reconciliarnos en todos los niveles de nuestra sociedad Colombiana.



