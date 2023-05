Víctimas de Salvador Arana piden a JEP no otorgarle beneficios hasta que aporte más verdad

Tras su última audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP ), los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le pidieron al exgobernador Salvador Arana ajustar reajustar su plan de aporte a la verdad y de reparación para las víctimas, con el objetivo de determinar si podría acceder a algún beneficio de la justicia transicional, como la libertad condicional.

En los próximos días, Arana deberá entregar nuevamente este documento, sin embargo, las víctimas aseguran que sus aportes a la verdad no han sido completos e incluso consideran que son contradictorios, por lo que le pidieron a la JEP que no le otorgue ningún beneficio hasta que entregue información más detallada; por ejemplo: el caso de la fiscal Paternina, pues las víctimas consideran que, pese a las pruebas, él no ha reconocido su responsabilidad en lo sucedido.

"Arana no está haciendo un esfuerzo, pues solo reconoce los hechos que más avances tienen en la justicia ordinaria, y como en el caso de mi madre, Yolanda Paternina, la Fiscalía no ha avanzado tanto él no se ve contra las cuerdas y por eso no reconoce el crimen de mi madre", explicó Ketty Paternina, hija de la fiscal.

La pruebas en contra de Salvador Arana son contundentes, dice hija del fiscal

Por otro lado, Paternina aseguró que Jairo Castillo, alias 'Pitirri', ha aportado información que demostraría presuntamente la responsabilidad de Arana en el caso, por lo que considera que estos datos se deben tener en cuenta y evaluar antes de otorgarle algún beneficio, pues asegura que a pesar de que ha pasado tanto tiempo aún confía en los resultados de la justicia en este caso.

"Me opongo rotundamente a la salida de Salvador Arana, confío en Dios y en la JEP, pero que verifiquen con lupa las evidencias aportadas, el postulado debe decir solo la verdad y el señor continúa diciendo mentiras, también él manifestó en su última audiencia ante la jurisdicción que estaba de acuerdo en que me protegieran, cosa que veo como un arma de doble filo, no quiero que se lave las manos después", señaló Paternina.

Por su parte, Juan David Díaz, hijo del alcalde de El Roble, Eudaldo 'Tito' Díaz, aseguró que Arana aún no reconoce que fue una persona con alto poder en las autodefensas, pues, según él, se muestra como una persona que colaboró "porque le tocó" con las autodefensas lo que iría en contra de las pruebas que tiene la justicia.

"Comienza a negar hechos que son graves e importantes mostrándose como una víctima de esto y eso ha llevado a que sus declaraciones ante la JEP sean o verdades a medias o simplemente mentiras", señaló Juan David Díaz.

¿Quién es Salvador Arana y por qué es investigado por la JEP?

Salvador Arana, exgobernador de Sucre, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el homicidio del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, quien durante un consejo comunal en Corozal ante el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que su vida corría peligro acusándolo públicamente.

Eudaldo Díaz reveló en esa ocasión los presuntos vínculos con el paramilitarismo, razón por la cual el exgobernador fue condenado en la justicia ordinaria. Sin embargo, Arana también ha sido señalado e investigado por su presunta responsabilidad en otros casos que aún no han sido esclarecidos, como el homicidio de la fiscal Yolanda Paternina, asesinada mientras investigaba la masacre de Chengue.

