Ya hay una fórmula de acuerdo para dejación de armas de las Farc: Roy Barreras

El senador y miembro de la delegación para los diálogos de paz con las Farc en La Habana, Roy Barreras, aseguró que existe una fórmula de acuerdo para la dejación de las armas por parte del grupo guerrillero. (Lea acá también: Para el 20 de julio habremos podido cerrar las negociaciones con Farc: Santos ).

“Ya está claro, la dejación de las armas es indispensable, es la razón de ser de este proceso, es la disposición final de las armas es un tema que está en gran avance al igual que el tema de la refrendación de los acuerdos, si las armas se tiran al mar o se entierran de bajo de un volcán es un tema de menor cuantía, hay una fórmula de acuerdo”, dijo Roy Barreras.

Sobre los temas que aún quedan pendientes en la negociación, el senador señaló que aunque se espera que se dé el fin del conflicto en los próximos días, aún hay aspectos pendientes por negociar con la guerrilla, sin embargo, fue enfático en señalar que hay gran avance y que ese paso está cerca.

“Hay gran adelanto, mucho se ha avanzado, tenemos mucho optimismo pero aún no se ha terminado, esa organización tiene que movilizarse en un número menor de zonas para poder ser verificada su dejación de armas, para que pueda ser verificado de los hombres y las armas, y luego la desarticulación y desaparición de las Farc como guerrilla”, indicó.

Sobre el número de zonas de concentración que han exigido las Farc, Barreras indicó que serán muchísimo menos que 72, cantidad propuesta por la guerrilla, y agregó que actualmente hay un trabajo para revisar los lugares indicados donde se disminuyan los riesgo al tener a los subversivos concentrados.

“Van a ser muchísimo menos que esas, cualquier número que se especule sería irresponsable; se trata de revisar, mapa en mano, cuáles son las zonas de Colombia donde no existe ningún riesgo, donde no hay ELN, donde no hay zona de frontera, donde la ONU puede hacer esa verificación, se van a unos lugares para dejar de ser una amenaza para la sociedad”, indicó.

El senador de La U aseguró que hay un gran avance en cuanto al número de zonas de concentración, disposición final de las armas y la refrendación popular bilateral y aseguró que una vez firmado un cese al fuego bilateral comenzará la hoja de ruta para la desmovilización de la guerrilla.

“Al día siguiente de la firma final del conflicto comienza la hoja de ruta para movilizarse, concentrase, registrarse, verificar hombres y armas; el primer día después de la firma del acuerdo final empieza a actuar la resolución de las Naciones Unidas, hay un tiempo entre la movilización, la concentración y el inicio de la dejación, la dejación se hace en la zona y no tardará más de 6 meses”, agregó.

Por último, Barreras señaló que mientras se la da concentración de la guerrilla y si la Corte Constitucional aprueba el plebiscito, se adelantarán las campañas por el SÍ y por el NO con las Farc portando armas, sin embargo, aclaró que estarán ubicadas en zonas delimitadas sin ejercer acciones intimidatorias como “se han elegido el Congreso y los presidentes en los últimos 50 años”.

“Hay cese de fuego definitivo y no hay uso intimidatorio de las armas por eso es importante que comience al otro día de la firma de la paz”, concluyó.