Peñalosa decreta un día sin carro al mes para funcionarios del Distrito

Según dio a conocer la alcaldía, Peñalosa llega a la Alcaldía en bicicleta o en TransMilenio. (Lea también: Derogar el decreto de renovación urbana, entre las medidas urgentes de Peñalosa ).



Con esto, buscan desestimular el uso del carro particular en Bogotá para atacar uno de los problemas de fondo de la movilidad, y es que no hay vías que soporten el tráfico vehicular.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Un deslizamiento de tierra tiene cerrada la vía a Buenaventura. Personal de Invías trabaja para restablecer el tráfico vehicular por ese importante corredor vial.



-Dos personas murieron en un grave accidente de tránsito registrado en la carretera oriental a la altura del municipio de Santo Tomás en el Atlántico.



-En diálogo con Blu Radio, el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, dijo que aún no se ha elaborado la agenda de 2017, por lo cual no hay plena confirmación aún de la visita del Papa Francisco a Colombia que, según la Iglesia Católica colombiana, se daría en el primer semestre del año entrante.



-Sobre las 10 de la mañana habrá un homenaje a la abogada y periodista Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay, quien fue asesinada hoy hace 25 años en medio de un operativo que adelantó la fuerza pública para rescatarla de las manos del cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar.



-El Consejo Superior de la Judicatura monitoreará hoy la reanudación de las actividades por parte de los trabajadores de los juzgados civiles y de familia, luego del acuerdo que se alcanzó el pasado viernes para la normalización de las actividades.



-En Villavicencio cerca de 80 mil estudiantes volverán a clases después de 60 días de vacaciones. Sin embargo al menos 3.000 jóvenes deberán esperar hasta el 1 de febrero para iniciar sus estudios, ya que dos instituciones de la ciudad se encuentran en etapa de ajustes locativos.



-La Europol acaba de advertir que tiene información de que el Estado Islámico estaría preparando una serie de ataques a gran escala contra Europa.



-El papa Francisco, en un gesto ecuménico sin precedentes con respecto a los protestantes, viajará el 31 de octubre próximo a Suecia para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma iniciada por Martín Lutero.



-El grupo industrial estadounidense Johnson Controls y el conglomerado irlandés Tyco International anunciaron su fusión lo cual le permitirá a la norteamericana instalarse en Irlanda con una menor carga fiscal.



-Las autoridades en Bogotá hallaron un feto de 5 meses de gestación abandonado en la calle, al interior de una bolsa.



-Una verdadera emergencia económica y ambiental está sufriendo el municipio de Pinillos en Bolívar, donde la sequía tiene varadas más de mil embarcaciones.



-Los bajos niveles del río Magdalena nuevamente paralizaron la navegabilidad, los transportes en Barrancabermeja piden ayuda del Gobierno Nacional.