Perseguidos políticos venezolanos piden protección tras denunciar hostigamientos en Bogotá

Perseguidos políticos venezolanos piden protección tras denunciar hostigamientos en Bogotá

Piden celeridad en los trámites de refugio, medidas de protección colectiva para perseguidos políticos y una evaluación de riesgo directa para líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos exiliados en Colombia.

Venezuela
Venezuela //
Foto: AFP
Por: Javier Segura
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

La activista venezolana Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos se Puede, denunció una serie de seguimientos y hostigamientos contra ella y su equipo de trabajo en Bogotá. Su organización brinda acompañamiento a población migrante y refugiada venezolana en situación de vulnerabilidad.

Según García, su asistente fue interceptada este miércoles por dos hombres con acento venezolano, quienes, tras confirmar que trabajaba con ella y con la fundación, le arrebataron violentamente el celular. “La empujaron hacia una esquina, la acorralaron, le quitaron el celular, le pidieron que lo desbloqueara y se lo llevaron”, relató.

La activista aseguró que una camioneta con placas venezolanas ha estado vigilando la sede de la fundación y su vivienda desde agosto. “Esta realidad, luego del atentado del lunes en Bogotá contra dos activistas venezolanos, nos genera una enorme preocupación por la vida y la integridad física de quienes somos perseguidos políticos del régimen de Nicolás Maduro”, advirtió.

García solicitó protección inmediata al Gobierno nacional, la Cancillería, la Defensoría del Pueblo y la UNP, sin obtener hasta ahora respuesta. Además, pidió celeridad en los trámites de refugio, medidas de protección colectiva para perseguidos políticos y una evaluación de riesgo directa para líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos exiliados en Colombia.

La denuncia se conoce tres días después del atentado contra los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche, quienes fueron atacados a tiros el lunes 13 de octubre de 2025 en el norte de Bogotá. Ambos sobrevivieron, pero el hecho desató temor entre la diáspora venezolana y fue calificado por la opositora María Corina Machado como una “escalada inédita” de violencia política.

