Pese a aumento, nos alejamos de retomar aspersión con glifosato: MinDefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que dadas las consideraciones de salud y medioambientales, cada día Colombia está más lejos de retomar la aspersión aérea con glifosato.



Villegas constató la cifra de un total de 188.000 hectáreas con cocaína que registra la previsión del informe de la Casa Blanca, y el aumento derivado de esas hectáreas en la producción potencial del país en alrededor de unas 700 toneladas de cocaína pura por año.



“Eso quiere decir que tenemos unas cifras grandes y un reto muy importante por delante. Pero al mismo tiempo hay que decir que entre 2015 y 2016 se rompió el ritmo de crecimiento que traían las hectáreas. Se estaba creciendo entre 120.000 y 160.000 del 2014 al 2015 y de 160.000 y 189.000 entre 2015 y 2016, un porcentaje casi de la mitad del crecimiento que tuvimos el año anterior, eso quiere decir que no perdimos tampoco el año 2015 y 2016”.



Reconoció que desde el 2012 existe un nuevo fenómeno de crecimiento que van a combatir desde su despacho con la combinación de sustitución y erradicación:



“Con una política muy robusta de interdicción, especialmente de laboratorios, precursores, cocaína pura, y los dineros derivados de su venta en el exterior. Este año llevamos ya 6.100 hectáreas de erradicación y convenios por alrededor de 38.000 y 40.000 hectáreas para sustitución. Eso quiere decir que las metas que nos hemos puesto de 50.000 hectáreas de erradicación y 50.000 hectáreas de sustitución son posibles. Las cifras así lo demuestran”, manifestó.



Finalizó diciendo que este informe de la Casa Blanca no sirve como insumo oficial de cultivos, sino que es necesario esperar el informe que proviene de Naciones Unidas:



“Ese es el que oficialmente reconocemos y que debe estar en unos meses también a nuestra disposición. La cifra de este año muestra que somos capaces de lograr esa meta. 64 toneladas de coca incautadas este año 2017 dos meses y una semana”, finalizó el ministro de DEFENSA.