Pésimo mensaje que políticos pidan desacatar decisiones judiciales: MinJusticia

Reyes responde que tales afirmaciones “no tienen ningún fundamento distinto al de evadir la discusión judicial que realmente se debe dar”. (Lea también: Santos es inepto e incapaz; el país se le salió de las manos: Óscar I. Zuluaga )

“Frente a cualquier decisión de la justicia hay en general dos opciones: o entra uno a la institucionalidad y hace uso de las herramientas legales que consagra nuestra Constitución para defenderse, o evade la discusión y se dedica a atacar la institucionalidad, que es lo que en este caso se ha hecho”.

En este sentido, añade que el mensaje del Centro Democrático a la ciudadanía es “que al que no le guste la administración de justicia, libremente puede optar por apartarse de ella. Eso es una invitación a la anarquía, particularmente sorprendente viniendo de una persona que aspiró a liderar los destinos de Colombia”.

El ministro fue enfático al afirmar que “ni en este ni en ningún caso” el Gobierno fue consultado por la Fiscalía. “El Gobierno es respetuoso de las decisiones de la Fiscalía, jueces y cortes (…). No me parece que sea inevitable hacer una relación entre Fiscalía y Ejecutivo, no veo ninguna razón válida para hacerla”.

Reyes reiteró que “la justicia actúa con absoluta objetividad e independencia. Si hay cuestionamientos sobre una decisión judicial, lo que le corresponde a cualquier ciudadano es acatar las decisiones de la justicia y acudir a los canales institucionales para defenderse (…). Insisto, pésimo mensaje decirle a la gente que cuando no le guste una decisión judicial no la acate”.

Respecto a la veeduría internacional propuesta por el presidente Juan Manuel Santos para el proceso de Santiago Uribe, reveló que José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, manifestó que esta ONG estaría en capacidad de realizar ese tipo de seguimiento pero “en este caso concreto, tratándose de la administración de justicia en Colombia, no veía ninguna necesidad de hacerlo porque confiaba absolutamente en la independencia y funcionamiento de la justicia en Colombia”.

Por otro lado, el director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, afirmó que su colectividad considera que no es “coincidencia la decisión contra Santiago Uribe justo cuando el expresidente Uribe estaba en el exterior denunciando ante organismos judiciales la situación que vive Colombia”.

El excandidato presidencial dijo también que la “persecución de la Fiscalía es clara y el hecho que Santos pida veeduría internacional demuestra que no hay garantías en los procesos, por ejemplo el caso de Plazas Vega que tuvo que esperar ocho años para demostrar su inocencia”.