Petro dice que le "encantaría" si hay nuevas movilizaciones pidiendo cambios

El presidente Gustavo Petro se presentó en el auditorio Cemex de la Universidad de Stanford ante más de 500 estudiantes que llegaron para escuchar su charla sobre el cambio climático.

Desde allí, el presidente Petro volvió a arremeter contra el sistema económico y pidió un cambio de modelo para frenar lo que cataloga como la “extinción de la humanidad”.

Al término de su intervención, un estudiante le preguntó cómo afrontaría una protesta en el país después de que Petro, antes de ser presidente, las promovía "en su beneficio".

El jefe de Estado le respondió que: "Los pueblos no son ignorantes ni brutos, no se mueve un pueblo por beneficio de una persona, el pueblo se mueve por sí mismo, si el pueblo se mueve como en el estallido social de Chile o como en el estallido social de Colombia o como ahora en Francia, no es porque son brutos, es porque algo los mueve"

Por esta razón el presidente Gustavo Petro señaló que si hay nuevas protestas pidiendo cambios, no es por una voluntad de una persona, sino por un movimiento social: "Si la sociedad colombiana vuelve a salir a las calles será porque quiere más cambios y transformaciones, ojalá pase, a mi me encantaría”.

La nueva defensa de Petro a Pedro Castillo

Durante la ronda de respuestas a estudiantes, el presidente Petro hizo una nueva defensa del expresidente de Perú Pedro Castillo asegurando que cuando lo conoció vio a una persona acorralada y reiteró que su salida del poder fue un golpe de Estado.

“¿Por qué no es posible un pacto constituyente? En vez de destituir a electos popularmente sin condenarlos, llevados a la cárcel sin condenarlos y perdiendo la presidencia no por una decisión del pueblo sino de tres o cuatro congresistas sin condenarlos, eso sí me parece un golpe de Estado”, dijo.

