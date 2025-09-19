“Petro es genio comunicador, pero su estrategia es un fracaso total”: Omar Rincón

La discusión por la libertad de expresión y el uso político de los medios estatales volvió a primer plano tras el retiro “indefinido” del aire en EE. UU. del programa del presentador Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, y por nuevos llamados del expresidente Donald Trump a revocar licencias a canales que “hablan mal de él”. En Colombia, el debate aterriza con fuerza: ¿qué está ocurriendo con la comunicación oficial y el tono del presidente Gustavo Petro hacia la prensa?

Omar Rincón, profesor de la Universidad de los Andes y crítico de televisión, planteó en Mañanas Blu 10:30 que la estrategia oficial convierte la agenda pública en un espectáculo permanente: “Petro es un genio comunicador porque nos tiene hablando de lo que él quiera que hablemos… Nos quedamos con unos tuits y con unas declaraciones… desde la comunicación de Gobierno, yo lo veo fracaso total”.

Según el analista, ese ruido desvía la atención de los hechos verificables y termina erosionando la evaluación de gestión. La consecuencia: un debate dominado por opiniones y polémicas, no por datos.

Por otra parte, a propósito de publicaciones de entidades como DIAN o Servicio Geológico, Rincón es tajante: “Como comunicación de gobierno no lo haría… es torpe poner a todos a tuitear con una opinión… se nota demasiado que es una jugada de espectáculo y show”.



Advierte, además, una narrativa en la que el presidente es “poder y víctima a la vez”, un marco que recuerda tácticas vistas con Trump: la victimización como motor del ciclo informativo.

Rincón también cree que la prensa cayó en la trampa del tuit–noticia: “El periodismo debería salirse de esta guerra de opiniones… mostrar hechos, datos, documentos”.

Publicidad

Frente a la deslegitimación de periodistas y eventuales acciones judiciales, propone no entrar al ring del insulto: informar con evidencia y no alimentar el ciclo de egos que uniforma y polariza.

Escuche la entrevista completa aquí: