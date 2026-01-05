“Petro hace parte de esa bandola”: De la Espriella por caída de Maduro y comparecencia en EEUU

En diálogo con Mañanas Blu, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella compartió su visión sobre los recientes acontecimientos en Venezuela, calificando la salida de Nicolás Maduro no como una invasión, sino como la captura de un delincuente internacional y jefe del Cartel de los Soles.

Se conocen fotos inéditas de Nicolás Maduro tras llegar a su primera audiencia en Estados Unidos Foto: ABC News

Según el jurista, este suceso marca el inicio de una transición hacia la libertad total, fundamentada en una actuación ajustada al derecho internacional y liderada por los Estados Unidos ante la falta de institucionalidad en el país vecino.



Cuestionamientos sobre nexos con el gobierno colombiano

Tras confirmarse que Maduro se encuentra bajo custodia, De la Espriella reveló que presentó una carta formal al gobierno de los Estados Unidos. En dicha misiva, solicita que se se le interrogue sobre la cantidad de dinero proveniente del narcotráfico que habría ingresado a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

"También el gobierno americano nos puede ayudar a saber, porque Maduro tiene esa información, qué vínculos existieron entre el régimen de Nicolás Maduro y sectores del actual gobierno colombiano y quiénes dentro y fuera del poder facilitaron esa infiltración. Eso es fundamental y eso es lo que tiene a Petro desatado diciendo que se va a tomar las armas de nuevo, que se va a tomar el poder en todos los municipios porque está preocupado Él hace parte de esa bandola, él hace parte de ese cartel. El extraditable Gustavo Petro está preocupado y tiene por qué estar", dijo.

Asimismo, instó a que se aclare el rol de Iván Cepeda como presunto enlace político con las Farc y el ELN, y se investiguen los intereses criminales detrás de la zona binacional. Para el candidato, Maduro posee información fundamental sobre los vínculos entre su régimen y sectores del actual gobierno colombiano.



Petro - Trump

Respecto a las amenazas de una posible intervención militar en Colombia, similares a la ocurrida en Venezuela, De la Espriella fue enfático en señalar que la realidad jurídica de Colombia es diferente.



Gustavo Petro - Donald Trump AFP

Explicó que, a diferencia de Venezuela, en Colombia aún existe división de poderes y las cortes han funcionado como un "dique de contención". Sostuvo que el presidente Petro debe abandonar el cargo el 7 de agosto, como dicta la Constitución, o incluso antes si la Comisión de Acusaciones aplica el artículo 109 por ilegalidades en la financiación de su campaña. En caso de que el mandatario pretenda permanecer en el poder por la fuerza, el abogado afirmó que la ciudadanía y la fuerza pública deben defender el orden constitucional.



Aclaraciones sobre el caso Alex Saab y ciudadanía

Al ser cuestionado sobre su pasado como abogado de Alex Saab, De la Espriella aclaró que ejerció su profesión con apego a la ley hace siete años y que fue él mismo quien intentó que Saab cooperara con las agencias norteamericanas para entregar a Maduro.

Subrayó que su ciudadanía estadounidense, otorgada tras filtros rigurosos, es prueba de su actuar legal. Finalmente, manifestó que, aunque no es un requisito legal, estaría dispuesto a renunciar a dicha ciudadanía para ejercer la presidencia de Colombia si fuera necesario.

