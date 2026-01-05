En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Petro hace parte de esa bandola”: De la Espriella por caída de Maduro y comparecencia en EEUU

“Petro hace parte de esa bandola”: De la Espriella por caída de Maduro y comparecencia en EEUU

Tras confirmarse que Maduro se encuentra bajo custodia, De la Espriella reveló que presentó una carta formal al gobierno de los Estados Unidos. En dicha misiva, solicita que se se le interrogue sobre la cantidad de dinero proveniente del narcotráfico que habría ingresado a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad
{