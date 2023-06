"Petro no llegó a la Presidencia para este tipo de vergajadas, es un hombre honesto": mininterior

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre la publicación reciente de la revista Semana , que, con base en un testimonio, indica que el dinero que se le perdió a Laura Sarabia eran en total 3.000 millones de pesos y que pertenecían al presidente Gustavo Petro.

"Yo no me imagino el presidente mandando cinco escoltas con bolsas a la casa de Laura, que tampoco haría eso porque conozco también a Laura. De manera que a mí me parece francamente de probable que estemos degradando el debate pues hasta ese nivel es evidente que las autoridades tendrán que revisar ese dicho de ese testigo", afirmó el ministro Velasco.

Asmismo, el ministro del Interior afirmó que la idea de que Petro podría estar involucrado en tales actos es francamente improbable: “Seamos muy cuidadosos con esos testigos que aparecen, testigos escondidos, testigos falsos. El país ha vivido unas experiencias terribles con esos testigos y no ha llegado a la presidencia para hacer una información. El presidente Petro es un hombre con carácter, con coherencia política, con rectitud, y no ha llegado a la presidencia para ese tipo de vergajadas. El presidente Petro es un hombre honesto", continuó Velasco.

Petro desmiente versión

El presidente, por su parte, desmintió la versión en la revista Semana, según la cual una fuente anónima lo señala como dueño de una alta suma de dinero supuestamente hurtada de casa de su exjefa de gabinete y aseguró que con ello se busca difamarlo.

Publicidad

"Estos supuestos testimonios, que tienen un interés difamatorio en contra del presidente de la república, buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno nacional, a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas", señaló Petro, que está de visita en Alemania, en un comunicado.

Este es mi comunicado sobre las afirmaciones de la revista semana. Favor hacer un RT pic.twitter.com/QJbbw4ga5i — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 15, 2023

Petro dice que quiere derribar su Gobierno

El presidente Petro , insistió también este jueves en un encuentro con la comunidad colombiana en el Instituto Iberoamericano de Berlín que hay fuerzas que seguirán atacando a su Gobierno con el propósito de "derribarlo".

"Nos van a seguir atacando para romper la relación entre el Gobierno y el pueblo, para derribar al Gobierno", dijo Petro en su intervención.

Publicidad

La versión de los 3.000 millones de pesos

La plata que desapareció del apartamento de Laura Sarabia no eran 4.000, ni 7.000 dólares ni mucho menos 150 millones de pesos, según publicó Semana.

De acuerdo con un supuesto testigo cercano al fallecido coronel Óscar Dávila, el monto que se habría extraviado asciende a 3.000 millones de pesos y estaría relacionado con el presidente Gustavo Petro. Este dinero se encontraba guardado en cinco maletas, y hasta el momento solo se han logrado recuperar 268 millones de pesos, según la versión.