Petro: "No me quiero reelegir, lo que produce violencia en Colombia es incumplir”

El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar los compromisos del Estado colombiano con el acuerdo de paz con las Farc que firmó del presidente Juan Manuel Santos en 2016.

“Le guste o no al EMC este Gobierno tiene que hacerlo (sustitución de economías ilícitas), eso significa que el Cañón de Micay debe tener su embalse”, dice Petro desde Popayán. “Yo no me quiero reelegir, quiero que esto se vuelva realidad (el acuerdo de paz), lo que produce violencia en Colombia es incumplir”, dijo el mandatario.

El presidente Petro se desplazó a Popayán para encabezar un diálogo con la comunidad luego de los ataques terroristas de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ en el departamento de Cauca.

“Mi Gobierno por ahora nada en una trampa de la que hay que salir ya. El mismo presidente Santos, tratando de aplicar esto, creó el fast track, leyes que rápidamente aprobó el Congreso, pero que no tienen que ver con transformación agraria. Quedó una institucionalidad, que la ART, un poco de pequeñas instituciones que tienen que ver cómo transforman el territorio. El resto es el Gobierno, que tiene el presupuesto general de la nación (…) por eso esto no se está cumpliendo”, explicó el mandatario.

Publicidad

El pasado 14 de mayo el presidente Petro anunció que denunciará ante las Naciones Unidas que el Estado no cumple el acuerdo de paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla de la Farc y vaticinó que eso puede llevar a “derramamientos de sangre”.

Petro hizo los comentarios en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, durante la posesión de la jurista Mary Lucero Novoa como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, acto en el que insistió en que el cumplimiento del acuerdo de paz“no es un juego”.

Publicidad

“Yo quiero que se abra la discusión porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas, cada tres meses hay que ir (…) pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó”, manifestó Petro.

El presidente llegó a esa conclusión tras señalar que el Gobierno de Juan Manuel Santos firmó el acuerdo de paz, pero no se ha cumplido cabalmente el primer punto, sobre una reforma rural integral, ni tampoco otros relacionados con verdad y justicia.

“Los acuerdos de paz fueron entregados al consejo de seguridad de la ONU bajo la forma de ‘declaración unilateral de Estado' ”, explicó Petro, según el cual dicho instrumento, en la práctica, no se está cumpliendo.

Por eso, añadió, en una visita que hicieron al país en febrero pasado, los miembros del consejo de seguridad de la ONU tuvo que comunicarles ese “flagrante incumplimiento” de la declaración unilateral de Estado.

Publicidad

“Colombia es el único Estado en el mundo que no está cumpliendo su declaración unilateral de Estado porque estamos muy acostumbrados a desacatar las sentencias de las cortes”, afirmó el mandatario.