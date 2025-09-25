Petro pide investigación por asesinato en caso que hubiese colombianos en lancha atacada por EEUU

El presidente Gustavo Petro, en entrevista con la BBC desde Nueva York, volvió a lanzar duras críticas a su homólogo estadounidense Donald Trump por la destrucción de una lancha rápida en el Caribe que, según el expresidente, tenía como objetivo el tráfico de drogas.

Petro cuestionó el uso de la fuerza y sostuvo que “en el derecho internacional existe el principio de proporcionalidad”, insistiendo en que no había necesidad de matar a quienes iban a bordo, ya que podían haber sido capturados.

“El presidente Trump hace parte de corrientes de pensamiento irracionalista porque niegan la capacidad de la ciencia. Lanzar misiles sobre aguas que no son de soberanía estadounidense es simplemente un acto de tiranía”, dijo el mandatario, defendiendo además a las personas que viajaban en la embarcación, pues —según él— estaban en estado de indefensión.

Donald Trump y Gustavo Petro. Foto: ImageFx / AFP

Petro advirtió que, de confirmarse la presencia de ciudadanos colombianos en la lancha, la justicia nacional debe investigar a los responsables del ataque.



En la entrevista, el mandatario también se refirió a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, la cual calificó como un tema político. Defendió su política de paz total, aunque reconoció que algunos de sus funcionarios pudieron haber cometido errores al confundir negociaciones con actores armados.

“No se negocia política con los narcotraficantes —precisó—. Ellos negocian sus condiciones jurídicas: de entrega, de años de condena, incluso de extradición”.