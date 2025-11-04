En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Jaime Esteban Moreno
Trump y Maduro
Cumbre de las Américas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro propone a Sheinbaum crear un "observatorio sobre el crimen organizado" con México

Petro propone a Sheinbaum crear un "observatorio sobre el crimen organizado" con México

Petro agregó: "La lucha común contra mafias multinacionales, bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel, puede ser victoriosa en favor de la democracia de los pueblos".

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de nov, 2025

El presidente Gustavo Petro, propuso este lunes a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, crear un "observatorio sobre el crimen organizado" para fortalecer la lucha contra las "mafias multinacionales".

"Es importante que se configure el observatorio sobre el crimen organizado entre México y Colombia", escribió el mandatario en la red social X.

Petro agregó: "La lucha común contra mafias multinacionales, bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel, puede ser victoriosa en favor de la democracia de los pueblos".

Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro
Foto: Presidencia

La propuesta del mandatario llega apenas dos días después del asesinato a tiros del alcalde de la ciudad mexicana de Uruapan, Carlos Manzo.

El asesinato de Manzo tras un evento público del Día de Muertos en Uruapan ha provocado una fuerte indignación en Michoacán, estado del oeste del país donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

Salen a la luz videos de momento en que acaban con la vida de alcalde de un municipio de México
Salen a la luz videos de momento en que acaban con la vida de alcalde de un municipio de México

Autoridades han identificado que en Uruapan operan los grupos delincuenciales y asociados al narcotráfico Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

México

Claudia Sheinbaum

Gustavo Petro

Publicidad

Publicidad

Publicidad