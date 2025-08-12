Publicidad

Petro sobre alianza militar con Venezuela: "Mi orden es articular inteligencias"

Petro sobre alianza militar con Venezuela: "Mi orden es articular inteligencias"

El presidente Gustavo Petro salió al paso a las declaraciones del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien sugirió crear una fuerza militar unificada con Colombia para combatir la criminalidad en la frontera.

Petro-Maduro
Petro-Maduro
Fotos: AFP
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: agosto 12, 2025 11:48 a. m.

El mandatario colombiano aseguró que Maduro no ha hablado de unir los ejércitos, sino de articularlos para acabar con el narcotráfico en la zona de frontera. Según el jefe de Estado, eso es conveniente para las dos naciones y ha dado resultados.

“El ELN ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente. Mi orden dada es articular las inteligencias para la lucha contra el narcotráfico con EE. UU., Europa, América Latina y el Caribe, con China, con el mundo árabe y con el mundo entero. Y he impartido instrucciones de que, por encima de las diferencias políticas, los ejércitos de América Latina se coordinen con prioridad”, escribió en su cuenta de X.

La polémica surge en medio de las tensiones generadas entre Washington y Caracas por el aumento de la recompensa que ofreció el Gobierno de Donald Trump por información que permita la captura del líder del régimen venezolano. Pero también tras conocerse la firma de un memorando de entendimiento entre Colombia y Venezuela para la creación de una zona binacional para reactivar el comercio y el desarrollo en la región.

Esta zona, según el documento, comprende los estados venezolanos de Táchira y Zulia, y los departamentos colombianos de Norte de Santander, con posibilidad de extenderse a Cesar y La Guajira. En este acuerdo no se habla de una integración militar, como lo está sugiriendo Maduro, pues esto ha generado críticas por sus efectos en la soberanía nacional.

