Piden esclarecer asesinato de suboficial de Bomberos Voluntarios en Huila

Los habitantes del municipio de Saladoblanco, en el sur del Huila, rechazaron el asesinato del cabo Guillermo Artunduaga López, de 49 años de edad, integrante activo del Cuerpo Voluntarios de Bomberos del departamento, hechos ocurridos en la vereda La Pirulina de esa localidad.

De acuerdo con versiones preliminares, un hombre armado habría ingresado a su vivienda y, sin mediar palabra alguna, disparó contra la humanidad del socorrista, quien alcanzó a ser llevado con signos vitales a un centro hospitalario de Pitalito, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

El comandante de la Unidad de Bomberos del Huila, el capitán Edinson Fernández, pidió a las autoridades que logren identificar y capturar al responsable de este crimen que hoy enluta a una familia y a la entidad de emergencias.

“El departamento de Bomberos del Huila está de luto. Se presenta un hecho sicarial en zona rural de Saladoblanco, donde lamentablemente pierde la vida el cabo Guillermo Artunduaga, orgánico activo de Bomberos del municipio. Según información suministrada por la familia, Guillermo escuchó ruidos en el patio, salió a mirar y en ese instante fue atacado por un hombre, quien le disparó en la cabeza. Inicialmente fue llevado al hospital de Saladoblanco y luego a Pitalito, donde falleció. Le hago un llamado a la Policía y a la Fiscalía para que se esclarezca este hecho”, expresó el capitán Fernández, comandante de Bomberos del Huila.



Por su parte, el comandante del Quinto Distrito de Policía en Pitalito, el teniente coronel Heguel García, informó que el CTI de la Fiscalía y unidades de Policía Judicial asumieron la investigación del caso, mientras que la comunidad de Saladoblanco pide justicia por el asesinato del voluntario de Bomberos.

“Unidades del CTI, con el apoyo de la Sijín de Policía Huila, se adelantan todas las labores de recolección de información necesaria para poder establecer las circunstancias de este lamentable hecho y lograr la identificación y judicialización de los autores y le hacemos llamado a la comunidad si tienen alguna información sobre el posible responsable se comuniquen con las autoridades”, puntualizó el teniente coronel Heguel García.