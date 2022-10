Plan para pagar a familias de la Amazonía para cuidar la selva iniciará el primero de enero

"¿Qué pasa si se acaba la Selva Amazónica, si se quema ella misma o la queman? Pues no hay agua en Colombia y si no hay agua, no hay vida. Colombia entraría en su peor problema de la historia: el equilibrio de la vida", explicó el Jefe de Estado @PetroGustavo. pic.twitter.com/PRaHJsdfYN