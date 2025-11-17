Plan retorno: cómo evitar trancones y accidentes en las carreteras este lunes festivo

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional ha desplegado un vasto operativo para gestionar el Plan Retorno de este lunes festivo, buscando mitigar la congestión vehicular y, crucialmente, reducir la siniestralidad vial. El teniente coronel Germán Gómez, subdirector de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, informó en Noticias de la Mañana que la entidad ha movilizado alrededor de 51.100 hombres y mujeres en los corredores viales del país para garantizar la seguridad y movilidad de los viajeros.

Se espera que durante este lunes festivo se movilicen cerca de 1.100.000 vehículos en las carreteras nacionales. Desde el viernes hasta el domingo, ya se habían movilizado aproximadamente 2.850.000 vehículos. El llamado principal a la ciudadanía es a "madrugarle" al regreso, verificar el estado de las vías y cumplir estrictamente con las normas de tránsito para asegurar un viaje seguro.



Medidas clave para agilizar el ingreso a Bogotá

Para mejorar la fluidez vehicular, especialmente hacia la capital, se han implementado diversas medidas de control y restricción.

Primero, rige una restricción nacional para vehículos de carga (igual o superior a 3.4 toneladas). Esta aplica hoy lunes festivo desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche en 37 corredores viales estratégicos. Específicamente en la vía que conecta La Paila, Cajamarca, La Línea, Ibagué, Melgar, Fusagasugá y Bogotá, la restricción es más amplia: desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. de mañana martes 18.

Plan retorno. Suministrada.

Segundo, se mantiene el pico y placa regional en Bogotá en dos franjas horarias:

12:00 del mediodía a 4:00 p.m.: Ingreso permitido para vehículos cuya placa termine en número par.



4:00 p.m. a 8:00 p.m.: Ingreso permitido para vehículos cuya placa termine en número impar.

Adicionalmente al pico y placa, se han establecido tres reversibles: uno en la Carrera Séptima para agilizar el ingreso desde el norte (vía Tunja), otro en la vía La Mesa-Mosquera (ingresando por la Calle 13), que opera desde las 12:00 del día hasta las 11:00 de la noche, y un tercero en la vía Villavicencio-Bogotá, que estará activo a partir de las 3:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche.

Recomendaciones y horarios de mayor congestión

El teniente coronel Gómez señaló que, si bien se observan picos de congestión antes del inicio del pico y placa regional (cerca del mediodía), la mayor congestión se presenta después de que la medida termina, específicamente después de las 8:00 de la noche.

Este flujo elevado puede prolongarse hasta las 10, 11 o incluso la medianoche, afectando principalmente los ingresos del sur, como Chusacá, Mosquera, y la Autopista Sur. Por ello, se insiste en "madrugarle" al regreso y planificar el viaje para ingresar dentro de los horarios escalonados de la mañana o tarde. Los viajeros pueden verificar el estado de las vías consultando el numeral #767, que cuenta con atención las 24 horas.

En cuanto a la Vía al Llano, se confirmó la apertura de dos carriles el sábado. Aunque la concesión tuvo que realizar reparaciones en el pavimento, el flujo hoy se mantiene bidireccional hasta las 2:00 p.m., momento en el que se implementará el cierre para el reversible hacia Bogotá.

Dadas las condiciones climáticas de lluvia en este y otros corredores viales, se recomienda conducir con suma precaución.



Alarmante cifra de fallecidos en el puente festivo

Lamentablemente, la jornada de puente festivo ha registrado cifras altas de siniestralidad. Durante el periodo comprendido entre el viernes, sábado y el corte hasta la medianoche del domingo, se registraron 27 personas fallecidas y 127 lesionadas en vías nacionales.

La población más afectada son los motociclistas: 15 de los 27 fallecidos eran usuarios de motocicleta (11 conductores y 4 acompañantes).

La Dirección de Tránsito hace un llamado enfático a la prevención, promoviendo el control de la velocidad, evitando maniobras peligrosas y adelantamientos en sitios prohibidos.

Además, es crucial el uso de elementos de seguridad: casco reglamentario y prendas reflectivas después de las 6 de la tarde o en baja visibilidad para motociclistas, y el uso del cinturón de seguridad tanto para el conductor y copiloto, como para los pasajeros en las sillas traseras. El cumplimiento de estas medidas busca disminuir el riesgo ante un accidente de tránsito.