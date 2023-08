Podría ser una bomba contra proceso con ELN: Leyva sobre plan para atentar contra Francisco Barbosa

Desde la región de Belém Do Pará, Brasil, donde se realiza la Cumbre Amazónica, el canciller Álvaro Leyva se refirió a la información revelada por la Fiscalía en las últimas horas sobre un plan para atentar contra el jefe del ente investigador, Francisco Barbosa , por parte del ELN y que se habría fraguado en una reunión de cabecillas en Venezuela.

"Pues yo no sé si se habrá abierto una investigación, yo estuve viendo la ampliación del mandato en el Consejo de Seguridad, que implicaba naturalmente para efectos de esa ampliación: que se procediera primero a un cese de hostilidades y después se establecieron unos protocolos, hasta que no se establecieron los protocolos no se amplió el mandato en Naciones Unidas", aseguró el canciller Leyva.

Álvaro Leyva CRIS BOURONCLE/AFP

Y advirtió Leyva: "Hay una contradicción entre lo que se hace y lo que se anota como esto, un atentado, yo diría que hay que averiguar muy a fondo, porque podría ser perfectamente una bomba contra el proceso de paz con los elenos”.

Ante la pregunta de si usa la expresión ‘una bomba contra el proceso de paz’ , refiriéndose a un sabotaje, el canciller Leyva respondió: "Llámelo como quiera, la calificación, usted sabe que el castellano es muy amplio, pero lo importante es establecer la verdad”.

El ministro de Relaciones Exteriores se refirió también a la carta que envió alias 'Otoniel' a él y al presidente Petro ofreciendo aportar verdad a las autoridades judiciales colombianas y celebró ese pronunciamiento del antiguo cabecilla del Clan del Golfo.

“Pues sí, me parece maravilloso. Hay que buscar el mecanismo, que no es fácil. Pero es una voluntad clara de esclarecimiento, en un momento en que el país pide la verdad. Recibimos estas noticias, pues yo, con mucho optimismo y naturalmente es una necesidad conocer la verdad total”, aseguró Leyva.

¿Qué pasó con el fiscal Francisco Barbosa?

Este martes, 8 de agosto, a través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación reveló supuesto plan que existe desde el ELN para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa. Dijo el ente investigador que cinco altos mandos del ELN se reunieron en Venezuela y allí también se estarían capacitando a integrantes de esta guerrilla para un ataque con francotiradores.

"Tales fuentes indican que personas cercanas a alias 'el Rolo' presentan reportes sospechosos de transacciones que sobrepasan los 3.000 millones de pesos, en flujos de dinero que guardar similitud con el atentado contra la Escuela de Policía General Santander, en enero de 2019", agregó la Fiscalía en un comunicado.

