"Junta de inteligencia del Estado no informó sobre plan para matar a fiscal Barbosa": Otty Patiño

Este martes, el jefe negociador del Gobierno con el ELN, Otty Patiño, estuvo en la junta de inteligencia conjunta de la que hacen parte todas las ramas de la fuerza pública, incluyendo Policía, Ejército, fuerza naval y aviación y, en esta, según dijo, “no se tocó” el “tema” del atentado contra el fiscal Francisco Barbosa por parte de esa guerrilla.

En horas de la tarde de este martes, 8 de agosto, la Fiscalía denunció un presunto plan del ELN para matar al fiscal Barbosa. Según el comunicado, la información se sustenta en tres fuentes principales: inteligencia militar, CTI y otra que llegó a un funcionario de la Policía Judicial; serían cinco altos mandos, quienes, desde Venezuela, estarían organizando el ataque.

“Ese tema allí (en la junta de inteligencia) no apareció, lo cual me sorprendió un poco, que frente a un hecho de esta magnitud no se tocara este tema, pero, de todas maneras, es gravísimo por supuesto, es un atentado, una violación al DIH (…) Y desde luego, gravísimo porque también compromete a Venezuela en un momento donde apenas se están reconstruyendo las relaciones con ese país”, señaló Otty Patiño en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Sobre la información que hasta ahora se conoce, emitida por la Fiscalía , y las acciones a tomar de llegar a confirmarse, Patiño se limitó a responder que es mejor “esperar”.

Publicidad

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

“Esperemos. Frente a estas cosas, entre más grave, hay que tener mucha más serenidad y mucho más aplomo, no obrar sobre hipótesis (...) No toda fuente de inteligencia da una base definitiva para argumentar o decir que una información es completamente verdadera”, recalcó en Blu Radio.

En ese sentido, calificó de “gravísimo” ese presunto plan de atentado, pero también insistió que es igual de grave si es información no comprobada y se está divulgando como si fuera cierto.

Publicidad

“De todas maneras es grave que, primero, eso sea cierto; es muy grave. Gravísimo si es falso también o si no habiendo las pruebas suficientes se empieza a rodar eso como una noticia; desde luego es un golpe duro para el proceso”, puntualizó.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: