Policía investiga presunto secuestro de vehículos de transporte de pasajeros en Planadas, Tolima

El silencio, miedo, e incertidumbre se han tomado el municipio de Planadas, Tolima , luego, que se conociera que al parecer miembros de las disidencias de las Farc , estarían cobrando cuotas de movilidad que oscilan entre los 200 y 500 millones de pesos.

Según versiones de los habitantes del municipio, hombres armados, y que aseguraron ser de las disidencias habrían retenido tres vehículos, en la vereda La Estrella, lo que habría llevado a un cese de actividades de la empresa de transporte local, Cootransplanadas.

Serían cerca de 100 vehículos, que presentan sus servicios, en vías terciarias del municipio, y hacen recorridos hasta el departamento del Huila en su zona rural, límites entre los dos departamentos afectando de manera directa a más de un centenar de familias de la región.

El comandante de Policía Tolima, coronel Libardo Fabio Ojeda Erazo, aseguró, que tienen conocimiento de los hechos, pero hasta el momento no hay denuncia oficial, “Hay muchas quejas de la comunidad, pero no hay, no existen todas las denuncias, no se han formalizado en la Fiscalía esas denuncias, estamos recepcionando igualmente, las quejas y las denuncias que llegan a través de la Fiscalía y estamos iniciando procesos investigativos, estamos desplegando equipos de Policía Judicial e Inteligencia, también al departamento del Huila porque lo que sabemos es que piden la extorsión en Planadas, o en zona rural de Planadas, pero el pago es en el Huila, entonces estamos trabajando mancomunadamente con la Policía del Huila, como lo hicimos con la captura de alias ‘Guajiro’, esa captura fue en conjunto con la Policía del Huila, y lógicamente nuestras fuerzas militares, La fuerza área y nuestro Ejército Nacional”.

Aunque el Ejército Nacional, ya hace presencia en la zona, los habitantes guardan silencio frente a los hechos registrados, y los transportadores no realizan las rutas que están programadas, la preocupación ha llevado a los moradores rurales no salir de sus fincas, y los menores que están terminando su año académico tampoco regresen a las instituciones educativas.

Grupos especializados de la Policía Nacional, harán presencia y patrullajes constantes para brindar seguridad a las comunidades del Tolima y Huila.

“Desplegamos nuestro equipo GOES, nuestros comandos especiales van para Planadas y la idea es garantizarle la seguridad a los transportadores, hacer campañas para que ellos se sientan seguros cuando van hacia el departamento del Huila o vienen hacia Ibagué a través de Chaparral, pues tratamos de garantizar a través de los comandos GOES, que próximamente llegaran a Planadas a fortalecer la seguridad en las vías del municipio” agregó Ojeda.

Por ahora se vive una tensa calma en esta localidad del sur tolimense, y en zona rural del Huila, límites de ambos departamentos, las investigaciones y los patrullajes rurales y urbanos por parte del Ejercito y Policía respectivamente continúan.

