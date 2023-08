No es diálogo, es mamarle gallo al país: gobernador del Tolima sobre mecanismos para procesos de paz

El gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, dijo en Blu Radio que recibió una información de que uno de los mecanismos de verificación para los procesos de paz con el ELN estaría en Ibagué y se opone rotundamente a esta situación, toda vez que este grupo al margen de la ley ya fue desterrado de la región.

“Recibí una información de que uno de los mecanismos de verificación para los procesos de paz estaría en Ibagué y dije que me oponía rotundamente. No sé, si los tolimenses estén de acuerdo o no conmigo, yo creería que están de acuerdo, porque aquí hemos logrado sacar al ELN el Tolima. No es posible unos acuerdos de paz, donde el ELN sigue extorsionando, sigue generando narcotráfico, homicidios", dijo Orozco.

El gobernador del Tolima también cuestionó la actitud del ELN al cese al fuego bilateral que comenzó a regir el pasado 3 de agosto y fue enfático al reiterar que este grupo al margen de la ley no tiene presencia en el departamento.

“Desde que los procesos de paz sean equitativos frente a la población civil es importante apoyarlos. Siempre he criticado que en el caso del ELN se hable de un cese bilateral del fuego, pero lo que dicen ellos, sus cabecillas, es que siguen extorsionando y secuestrando. Eso no es un diálogo de paz y creo que es una manera de mamarle gallo al país”.

Publicidad

El mismo mandatario seccional aseguró que un ejemplo muy claro fue lo que sucedió con las disidencias armadas que tienen presencia en el sur del Tolima, en el momento del cese al fuego que hubo con ellos y se extendió por varios meses. Lo único que se logró fue el fortalecimiento de estos grupos.

“Esa inconsulta, como sucedió en su momento con las zonas de reincorporación, deben consultarse con los gobernantes y con la gente y no estoy de acuerdo que venga el ELN a Ibagué”, afirmó.

Publicidad

Por ahora, en el norte del Tolima, aseguran las autoridades, el ELN no hace presencia y que es delincuencia común quienes se hacen pasar por ellos para amedrentar a las comunidades en el sur del departamento.

El mismo gobernador ha asegurado que si hay presencia de disidencias de las Farc, que están afectado a los habitantes, pero los operativos son constantes, el más reciente dio con la captura de cinco ciudadanos que estarían al mando de Edwin Collo Dagua, alias 'Guajiro', capturado y señalado de asesinar a siete policías en San Luis – Huila. Entre los capturados se encuentra Olimpo Cárdenas, militante del partido Conservador, presidente de JAC, candidato al Concejo y con vínculos al Grupo Armado Organizado residual Ismael Ruiz.

Le puede interesar: