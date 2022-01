"Policía nunca me dijo que no fuera, sí que había riesgo": gobernador de Caquetá sobre atentado

Este sábado, 28 de enero, las disidencias de las Farc atacaron la caravana en la que se movilizaba el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo , cuando el mandatario venía de regreso de inaugurar una importante vía en Solano, donde había más de 300 personas esperándolo.

El hecho dejó dos policías muertos y tres personas más heridas, según dijo en Mañanas BLU el gobernador Gasca. El atentado pasó sobre las 5:00 de la tarde cuando iba de regreso y en ese momento “uno de los carros fue impactado”.

“No es la primera vez que yo salgo a una caravana de estas a inaugurar obras o visitar a las comunidades. Como viene a decir el personero que se están gastando recursos públicos, si tiene pruebas que me demande. Eran recursos propios”, explicó el mandatario sobre las denuncias de líderes que señalan que no estaban dadas las medidas de seguridad para ingresar por tierra a Solano.

“Aquí los responsables son las Farc, no Arnulfo Gasca como gobernador de Caquetá (…) Ellos (Policía) siempre estudian las posibilidades de riesgo. Siempre me acompañan y nunca había pasado nada. Nunca me dijeron que no fuera, hay una posibilidad de riesgo como es normal. Me redoblaron la seguridad”, añadió.

La vía donde ocurrió el ataque comunica a una de las regiones históricamente más afectadas por la violencia y la presencia de las disidencias de las Farc.

El tramo comunica al municipio de Solano con los caseríos de San Isidro, la Unión Peneya y la Montañita. El personero de Solano, Carlos Mario Carvajal, señaló que los policías fueron puestos “como carne de cañón”.

"Es doloroso que un acto de proselitismo político y de vanidad costeado con recursos públicos haya causado esa desgracia esos policías que murieron fueron puestos como carne de cañón para alimentar la vanidad política de un partido tradicional y saciar el deseo de guerra de los grupos al margen de la ley".

