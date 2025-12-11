Por primera vez, un concurso de méritos abre vacantes exclusivas para personas con discapacidad

Con la entrada en vigencia de la nueva reforma laboral, las empresas con más de 100 empleados deberán empezar a incluir personas con discapacidad dentro de sus nóminas. Sin embargo, según cifras del Dane, solo el 20 % de esta población participa activamente en el mercado laboral, en contraste con más del 66 % de la población sin discapacidad; además, su tasa de ocupación es considerablemente más baja, lo que evidencia una brecha estructural en el acceso al empleo.

La reforma laboral establece que las compañías deberán vincular al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores en su planta, y, en el caso de empresas más grandes, adicionar una persona con discapacidad por cada grupo adicional de 100 empleados.

Esta obligación será exigible de forma general a partir de mediados de 2026, tras un primer año de transición en el que las empresas pueden preparar ajustes técnicos y operativos para incluir a las personas con discapacidad.



Estas son las vacantes para personas con discapacidad de la Dian

Se trata del proceso de selección de la Dian que tiene habilitadas 1.990 vacantes habilitadas, de las que 140 se están reservadas exclusivamente para personas con discapacidad auditiva, física, intelectual, múltiple, psicosocial, sordoceguera y visual.

Otras 56 vacantes permitirán el ascenso de servidores que hoy están trabajando para la Dian y 84 el ingreso de nuevos servidores, acuerdo con la Ley 2418 de 2024.



Estas vacantes están disponibles para los niveles profesional, técnico y asistencial, en áreas como derecho, ingeniería, contaduría, administración, comunicación, educación y muchas más.

Es un proceso que no requiere intermediarios, y que se realiza únicamente a través de la plataforma SIMO de la Comision Nacional del Servicio Civil (Cnsc) gratuitamente.

Con estas vacantes, la Dian continúa fortaleciendo su compromiso de inclusión de personas en condición de discapacidad para ampliar su participación en el empleo público y garantizar condiciones laborales más equitativas.