¿Por qué Duque debe eliminar la publicación de la Virgen de Chiquinquirá de sus redes?

El presidente Iván Duque deberá eliminar y no volver a publicar nada en sus redes sociales con respecto a la Virgen de Chiquinquirá. Esto fue ordenado por el Tribunal Superior de Cali luego de una tutela interpuesta por una publicación que realizó el mandatario el 9 de julio.

La tutela fue realizada por Víctor David Aucenon Liberato, abogado de profesión, quien asegura que la interpuso como ciudadano particular y afectado por la protección de los Derechos Humanos, libertad de culto y la separación entre el Estado y a religión, luego de un trino del presidente Duque en el que hacía referencia a la conmemoración del Día de la a Virgen de Chiquinquirá.

Publicidad

Le puede interesar: “Toda persona hipertensa, diabética y obesa debe quedarse en casa": Claudia López

Ante esto, el Tribunal Superior de Cali falló a su favor y le ordenó al mandatario de los colombianos que en menos de 48 horas debe reiterar dicha publicación de su cuenta en Twitter.

“Yo lo recibo satisfactoriamente, pensaba que iba a salir a favor porque todo estaba de mi lado, me pareció una trampa, ilegal y anticonstitucional. El mismo que da la libertad de todos tener una religión es el mismo que coarta esa libertad al Estado y a su máximo representante”, aseguró Aucenon.

Publicidad

El abogado también aseguró que estaría revisando contestar la tutela, pues no se concedió, según él, la principal petición que elevó.

“El presidente lo hizo a través de un medio de difusión que se catalogó más o menos institucional, pedí que, de la misma manera, sacara un comunicado corrigiendo el error cometido, explicándole a la gente porque la mayoría de las personas no lo sabe y es que Colombia es un estado laico, no católico”, mencionó, explicando por qué Duque no podía hacer referencia a la Virgen de Chiquinquirá.

Publicidad

La sentencia también expone que el presidente deberá abstenerse de realizar nuevamente manifestaciones similares por las que se interpuso la tutela.