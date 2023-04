“Prepárense para incremento en tarifas de julio y agosto”: experto en turismo sobre crisis aérea

La crisis aérea en el país sigue siendo tema de conversación, pues miles de colombianos se vieron perjudicados y sin poder realizar viajes que ya tenían planeados. Antes esto, se especuló que el modelo low cost era el culpable de generar esta crisis.

Para hablar de este modelo, en Travesía Blu estuvo Juan Gonzalo Benitez, quien dirige un portal especializado en turismo y que ha estado involucrado en este mundo la mayor parte de su vida.

“El modelo low cost en Colombia no es que haya fracasado, lo que pasa es que había otra crisis, entraron jugadores muy poderosos y empezaron a presionar mucho las tarifas y en esa presión, pues obviamente sale perdieron el que tenga menos músculo financiero para aguantar y las dos aerolíneas que eran “más débiles” (Viva y Ultra Air) no podían soportar la presión de Avianca y Latam. El modelo low cost es completamente válido y no tiene nada que ver con la crisis actual”, añadió Benitez.

Por la crisis, se generaron miles de preguntas sobre cómo ha sobrevivido Wingo, una aerolínea que maneja el modelo low cost.

Publicidad

“Wingo solo compite en la rutas internacionales, esta aerolínea pertenece a Copa Holdings, si la llegan a presionar, pues esta compañía si tiene el músculo financiero para responderle a Avianca y Latam, dado el caso que empiecen a coaccionar a Wingo con las tarifas. Ultra no tenía cómo responder,los tiquetes que manejaban eran muy baratos, y ellos no tenían la capacidad de mantenerse con esos precios, ellos sabían que se iban en pérdidas”, explicó.

Según Benitez, lo que pasó en la crisis aérea se podría pensar que fue una jugada sucia, porque sacaron a los “débiles” del mercado. Pero aseguró, que eso es válido en la competencia comercial, no es un delito.

“La competencia por el mercado colombiano es fuerte, nuestro mercado es muy atractivo para las grandes empresas internacionales”, comentó.

Publicidad

Le puede interesar: 'Historias detrás de la historia'