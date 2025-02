Presidente de Panamá propuso enviar deportados venezolanos a Cúcuta; alcalde de la ciudad respondió

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que su gobierno estudia la posibilidad de trasladar a migrantes venezolanos hasta la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Esta medida surge en respuesta al "flujo inverso" de migrantes que, tras no poder ingresar a Estados Unidos debido a las restricciones impuestas por el expresidente Donald Trump, ahora regresan hacia el sur.

En una entrevista con Mañanas Blu 10 AM, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que un gran número de migrantes sea enviado a su ciudad. "La situación es bastante preocupante porque nosotros estamos en este momento ya superando los 26.000 desplazados en la ciudad de Cúcuta. Estos desplazados tienen unos requerimientos que desbordan las capacidades de la ciudad y de la administración", afirmó Acevedo.

El alcalde también advirtió que muchos de estos migrantes no querrán regresar a Venezuela y probablemente se quedarán en Cúcuta, lo que podría agravar la crisis social y económica de la región. "Sabemos que muchos de los migrantes que se han ido lo han hecho huyéndole al gobierno venezolano o a la dictadura, y ellos vienen y no van a querer irse para Venezuela. Se van a quedar en la ciudad de Cúcuta una gran cantidad. Todo eso agrandaría, acrecentaría los problemas de la ciudad y esa es nuestra preocupación", enfatizó.

Sobre la comunicación con el gobierno nacional, Acevedo reveló que no ha recibido una respuesta oficial de la Cancillería colombiana respecto a esta propuesta. "No, no nos han respondido absolutamente nada. Pero el tema creo que hizo eco, el tema se enfrió, el tema sí se trató allá. No tenemos una respuesta oficial, pero creería yo que llegó a oídos del presidente porque hubo un pronunciamiento y esto se movió bastante", aseguró.

El alcalde destacó que de las 26.000 personas desplazadas en Cúcuta, 1.350 están durmiendo en hoteles; en albergues hay alrededor de 200 o 300 personas y el resto están en donde familiares o amigos.