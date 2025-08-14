Presidente del Senado convocó a Gobierno y partidos a reunión sobre seguridad de precandidatos

El presidente del Senado, Lidio García, convoco a una reunión el próximo 19 de agosto a las 12:30 del día al Gobierno, los voceros de los partidos y organismos de seguridad para trabajar en un plan que garantice la seguridad de los precandidatos a la presidencia para el 2026.

“La gran urgencia de la democracia es hoy la seguridad. Estoy convocando una reunión urgente, este martes 19 de Agosto, 12:30 del día, al ministro del Interior, la alta dirección de los organismos de seguridad, mesa directiva de Senado, presidente Cámara de Representantes y los voceros de los partidos políticos, para trabajar unidos en un plan integral que garantice la protección de los candidatos y precandidatos a las elecciones de 2026”, explicó García.

El mensaje del presidente del Senado se conoce después de que atentaran contra el representante a la Cámara por Cambio Radical Julio César Triana, quien se desplazaba en un vehículo saliendo de La Plata, Huila, cuando recibió ocho disparos en la camioneta.

Además, del próximo martes se dará tras el homicidio del senador del Centro Democrático Miguel Uribe.

“Los colombianos no podemos repetir el dolor de despedir a un líder más. Desde la Presidencia del Congreso de la República, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitarle al país el dolor y frustración de las últimas horas. Con claridad y contundencia, lideraremos este proceso”, dijo el presidente del Senado.