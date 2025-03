Presidente Gustavo Petro: "No hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López"

En el consejo de ministros, que se llevó a cabo esta semana, se centró en los problemas de orden público en el Cañón del Micay. El presidente Gustavo Petro comenzó la sesión rindiendo homenaje a los uniformados secuestrados en El Plateado , Cauca, enfatizando la necesidad del diálogo frente a los discursos de violencia.

"Los fusiles son la muestra de la debilidad", afirmó, instando a optar por la conversación y no por el enfrentamiento. La intervención militar en la región fue otro punto clave, con el mandatario enfatizando que esta debe ser parte de un enfoque más amplio que no repita los fracasos del pasado.

Durante la discusión, el presidente Petro no escatimó críticas a su equipo, especialmente al director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, por su manejo de los subsidios de vivienda .

En una clara confrontación, Petro solicitó universalidad en los subsidios, mientras que Bolívar explicó que el presupuesto es limitado. Este cambio en la política de subsidios se sitúa en el contexto de un creciente descontento social debido a la falta de apoyo adecuado a pequeños y medianos arroceros, quienes actualmente enfrentan bloqueos en diferentes regiones del país.

El presidente Petro, además, rechazó el embargo de cuentas del Gobierno nacional, atribuyéndolo a motivos políticos del uribismo, y pidió a su equipo de trabajo actuar de manera decidida. Respondiendo a la situación del paro nacional de arroceros , Petro enfatizó la necesidad de priorizar el apoyo a pequeños y medianos productores, haciendo un llamado a la organización comunitaria.

En la sesión, también se tocaron temas de corrupción dentro de los ministerios, poniendo énfasis en la necesidad de que la administración cumpla con su deber sin interferencias.

Finalmente, el mandatario, incluso se refirió a su relación política sobre Claudia López.

Habló de política y aunque el presidente dijo que él no participaba en esos temas, mencionó a la exalcaldesa Claudia López para hablar de traición.

"Claudia López me ha traicionado siete veces. No hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López en toda mi existencia; se acordaba conmigo una cosa y el otro día en la emisora decía lo contrario. Entonces, en la cama matrimonial cambió la idea", dijo.