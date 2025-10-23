Presidente Petro anunció liberación de colombianos en cárceles de Venezuela

Este jueves, el presidente Gustavo Petro dio una rueda de prensa a medios internacionales para hablar sobre la crisis diplomática con Estados Unidos. El mandatario mostró unas cifras según las cuales los cultivos de hoja de coca en Colombia han tenido una tendencia a la baja.

También se refirió a las intervenciones del Gobierno de Donald Trump en el mar Caribe y en el océano Pacífico, calificándolas como ejecuciones extrajudiciales.

Respecto a Venezuela, el presidente reveló que había logrado que presos colombianos en las cárceles de ese país sean liberados.

“Venezuela quizás nos entregue capturado al otro lado, Colombo-Albanés, porque he logrado liberar colombianos de las cárceles de Venezuela. Esa es una noticia ahí, no sé si se había hecho pública. Y entre esos, obviamente, no todos son ciudadanos inocentes, sino que viene, al parecer, un capo”, dijo.



Todavía no es claro a quiénes se refiere, pues actualmente cerca de 38 connacionales permanecen detenidos desde hace un año en la cárcel de El Rodeo, a las afueras de Caracas. Los señalan de ser mercenarios y atentar contra la estabilidad de ese país. Ninguno tiene un proceso judicial ni se les ha garantizado un abogado a pesar de que los familiares de estas personas han insistido en su liberación.

La Cancillería colombiana ha adelantado gestiones que, según los allegados, han sido insuficientes. Blu Radio consultó a las familias, quienes aseguran que, aunque conocen de negociaciones en curso, no han sido notificadas de ninguna fecha para una eventual liberación.