Presidente Petro dice que banqueros expropiaron parte de los recursos de pensiones

En medio de su visita a Caldono, en el departamento del Cauca, donde se reunió con integrantes de la minga indígena, el presidente Gustavo Petro lanzó un duro señalamiento sobre la reforma pensional, que su Gobierno presentaría en el 2023.

En medio de su discurso, el jefe de Estado se refirió a las cotizaciones en los fondos privados de pensiones, las cuales, según él, ya fueron expropiadas, “en parte” y sin dar nombres, por los dos banqueros “más ricos de Colombia”.

Van apareciendo quienes dicen que no, que cómo se nos ocurre que una reforma pensional de ese nivel es la expropiación del ahorro de los que cotizan en los fondos privados de pensión manifestó Petro

Seguido a las primeras declaraciones, el mandatario lanzó dardos contra dos banqueros y contra medios de comunicación: “Se les olvida decir que esas cotizaciones ya han sido expropiadas en parte por los dos banqueros más ricos de Colombia, pero ahí no hay prensa, ahí si no hay escándalo, ahí si no hay pedagogía para explicar por qué de manera masiva esa situación”.

Petro continuó refiriéndose a la prensa, y sostuvo que hay medios de comunicación que le pertenecen a los banqueros, que, según él, son los más ricos de ese gremio del país.

“Esos medios de comunicación le pertenecen a los banqueros más ricos de Colombia y como hay una falta de conciencia aún en la sociedad colombiana, como aún pasaba en antaño hace unos siglos, el esclavo quisiera seguir siendo esclavo”, detalló.

