¿Cómo será la próxima reforma pensional que planea el gobierno Petro?

El Gobierno Nacional anunció una nueva reforma pensional, la cual busca un aumento en el dinero que se le gira mensualmente a los afiliados al programa 'Colombia mayor', para que le monto sea de $500.000. Esta propuesta causó polémica en diferentes sectores sociales, ya que pretende modificar el sistema de pensiones.

El director ejecutivo Investigaciones Económicas en Corficolombiana, José Ignacio López, y el Alto consejero presidencial, Ricardo Bonilla, hablaron en El Radar de Blu Radio sobre la reforma a la pensión que se avecina en el gobierno de Gustavo Petro.

Publicidad

“Los detalles de la reforma la pensión todavía está por conocerse, por lo que no podemos sacar conclusiones hasta ahora. El aviso del presidente Petro es congruente con la propuesta que indicó en campaña, que es hacer una propuesta pensional en sistema de pilares. Consiste en dos bases: primero hay un pilar principal, que son unas transferencias que llegarían a los adultos mayores que no logran los criterios para una pensión, ellos recibirían hasta medio salario mínimo (500.000 pesos). Por otro lado, el segundo pilar, consiste en trabajadores que van hasta cuatro salarios mínimos que funcionaria como un sistema de reparos, es decir, un sistema donde no hay una acumulación de ahorro individual, sino que los trabajadores cotizan para pagar las jubilaciones de los adultos que ya han adquirido el derecho de jubilación”, indicó el director ejecutivo Investigaciones Económicas en Corficolombiana, José Ignacio López.

Según López, cada vez más las personas terminarían en Colpensiones y eso afectaría el flujo de cotizaciones.

“Las pensiones son un sistema mixto, pero a pesar de eso, casi todos los trabajadores colombianos terminarían en Colpensiones, sin ninguna otra opción y por eso se vería afectado el flujo de cotizaciones. El reto más grande de Colombia y Latinoamérica es el cambio demográfico que estamos presentando. Hoy en día hay cuatro trabajadores por cada adulto mayor de más de 60 años”, aseguró.

Por su parte, el Alto consejero presidencial, Ricardo Bonilla, explicó la propuesta que planea el Gobierno.

Publicidad

“Hay que hacer una reforma profunda en el sistema del mercado laboral y establecer qué es lo que quiere decir ser formal, ser informal y quién paga las cotizaciones de las pensiones. La propuesta tiene dos niveles: la primera, reformar el rimming contributivo de pensiones de las personas partículas. Y, el otro, es ampliar la cobertura y el monto del régimen subsidiario para los adultos mayores", señaló.

Además, aseguró que las entidades como Asofondos y Colpensiones, deberían de competir y se vuelvan complementarios.

Publicidad

Reformar el rimming contributivo de pensiones de las personas partículas significa que, lo que hoy existe como régimen privado o pensiones (Asofondos y Colpensiones), dejen de competir y se vuelvan complementarios.

Le puede interesar: