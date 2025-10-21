“Presidente Petro estuvo de acuerdo con moderar el lenguaje”: embajador en EEUU

El presidente Gustavo Petro, se reunió este lunes en la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo en Bogotá, con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, en medio de la escalada de tensión diplomática entre ambos países.

La Presidencia informó del encuentro en X, donde publicó una fotografía en la que Petro y McNamara aparecen conversando.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reveló, a través de un comunicado, que el encuentro contó con la participación del Presidente Gustavo Petro Urrego, el Embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

Petro se reúne con encargado de negocios de EEUU

Los representantes de ambas naciones coincidieron en que esta cita marca el primer acercamiento en pro de subsanar el actual impase en las relaciones bilaterales. La reunión fue descrita como "larga, franca y constructiva", y se confirmó que se llevarán a cabo nuevas reuniones con el objetivo de alcanzar una pronta solución a la situación.



En diálogo con Mañanas Blu, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Dan reveló detalles de la reunión y seguró que en medio del diálogo el mandatario estuvo de acuerdo con moderar el lenguaje.

Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos Foto: Cancillería Colombia

Las declaraciones se dieron luego de una reunión calificada como "larga, franca y constructiva" en Bogotá, que se extendió por más de dos horas.

García-Peña, quien había sido llamado a consultas por el gobierno nacional, estuvo presente en el encuentro junto al embajador John McNamara. El diplomático colombiano señaló que la reunión sirvió para "entrar en detalle en muchos de los temas que están ahí en la agenda de la relación bilateral". La finalización de estas conversaciones permite que el embajador regrese a Washington, restableciendo las operaciones diplomáticas normales.



Diplomacia y compromiso de desescalamiento verbal

Uno de los puntos clave de la reunión fue el compromiso para "desescalar ese enfrentamiento verbal" que ha tenido lugar, particularmente a través de las redes sociales. El embajador García Peña expresó la inconformidad del gobierno frente al lenguaje utilizado por el presidente Trump para referirse al presidente Petro. A su vez, el embajador McNamara manifestó sus preocupaciones sobre algunos términos que ha utilizado el mandatario colombiano.

A pesar de los reclamos mutuos, se llegó a la conclusión de que es fundamental mantener los canales diplomáticos y buscar una moderación en las expresiones. García Peña confirmó que el presidente Petro "estuvo totalmente de acuerdo" en aceptar la moderación del lenguaje. Por su parte, el embajador Magnamara tomó nota y se comprometió a "mandar o enviar este mensaje que acordamos en la reunión". No obstante, McNamara fue claro en señalar que las decisiones sobre el lenguaje y las acciones del presidente Trump le corresponden exclusivamente a él.



La lucha antinarcóticos

El tema central de la reunión fue la lucha contra el narcotráfico. El embajador García Peña reiteró la política del presidente Petro de combatir este flagelo y de fortalecer la sustitución de cultivos como una estrategia "mucho más duradera, mucho más permanente" que la erradicación forzada. Según el embajador, los resultados de Colombia en la lucha antidrogas han sido "históricos".

Además, se dedicó una parte significativa del encuentro a explicar cómo los informes de la ONU sobre el potencial de producción de cocaína contenían "muchos errores," lo que permitió que John McNamara pudiera indagar y entender con mayor detenimiento la realidad de las cifras.

En cuanto a las extradiciones, el embajador McNamara expresó preocupaciones sobre la suspensión de algunos casos. El embajador colombiano explicó que estas suspensiones están amparadas por la ley y son "casos muy puntuales" condicionados a que las personas cumplan con compromisos de paz, incluyendo la colaboración en la erradicación voluntaria.





De acuerdo con la Cancilería Uno de los puntos centrales del debate giró en torno a la necesidad de que Estados Unidos base su política en las cifras reales de la lucha contra las drogas en Colombia. El Presidente Petro reiteró que el gobierno anterior contrató una comisión de investigación para medir el potencial de producción por hectárea de los cultivos de hoja de coca, la cual cometió errores que no fueron corregidos y que ya han sido reconocidos por Naciones Unidas.

El error en la medición se produjo al totalizar la producción de hoja de coca en todos los segmentos, lo que resultó en un supuesto crecimiento de los cultivos ilícitos y, consecuentemente, en proyecciones de una mayor producción de cocaína.

El gobierno actual ha argumentado que, de hecho, es el que más ha incautado, no solo en volumen, sino en relación con el crecimiento de los cultivos de hojas de coca. Las cifras presentadas por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, señalan una desaceleración notable en el crecimiento de los cultivos de hoja de coca: mientras que en 2021 se registró un 43%, este porcentaje se redujo a 13% en 2022, a 9,8% en 2023, y a tan solo el 3% en 2024.

En cuanto a las incautaciones de cocaína, las cifras muestran que, tras un crecimiento del 32% en 2021, hubo un decrecimiento del 1% en 2022. Sin embargo, las incautaciones repuntaron, creciendo un 13% en 2023 y un 19% en 2024.

Finalmente, el Encargado de Negocios de EEUUaprovechó la instancia para aclarar un tema comercial, señalando que la decisión sobre los aranceles le corresponde exclusivamente al Presidente Trump.

