"Presidente Petro no tiene ninguna enfermedad, tiene una agenda muy cargada": Cielo Rusinque

La exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, regresará a Palacio de Nariño, no a su antiguo cargo, pero sí al Departamento de Prosperidad Social para manejar los recursos de los programas para la atención de las familias más vulnerables del país, especialmente a través de Renta Ciudadana .

Sarabia asumirá el cargo y que Cielo Rusinque , actual directora del DPS, pasará a ser la jefa de despacho del presidente Petro.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Rusinque, habló sobre los numerosos rumores sobre el estado físico y mental del presidente Gustavo Petro y despejó dudas al respecto.

“No, y no solamente, al menos yo no tengo conocimiento de ninguna enfermedad, no la tenemos en el gabinete . Creo, además, en su palabra nuevo, porque tendría que ocultar algún tipo de enfermedad”, dijo.

Rusinque, quien señaló que el mandatario no padecía ninguna enfermedad, sí defendió que el presidente Gustavo Petro tiene una agenda muy cargada, lo que puede estar desencadenando en que no asista o llegue tarde a varios de sus compromisos.

“Yo lo que sí creo es que tenía, y lo veíamos, y lo veía, lo vi en muchas ocasiones, una agenda demasiado cargada. Y digamos, no previendo que las reuniones que él adelanta, y me consta porque hice parte de esas reuniones muchas veces”, aseguró.

De otro lado, defendió que el presidente normalmente no tiene afán por cumplir protocolos, “él siempre que llega a una reunión o a un espacio, quiere resolver de fondo los inconvenientes que se presentan”.

Explicó que, para el presidente es importante avanzar en los objetos de discusión, “él hasta que no se siente satisfecho de que avanzó en el objeto de esa reunión no pasa a la otra y se van acumulando una serie de retrasos digamos que después hace que pues es imposible cumplir y siempre entonces va a quedar el ruido de que de que no cumplió de que faltó un lado que plantó al uno que plantó al otro cuando sencillamente yo creo que, si hay un problema de sobrecarga de agenda”, enfatizó.