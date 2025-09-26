Presidentes de altas cortes pidieron proyecto a largo plazo para evitar la improvisación política

En el Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios 2025 que se realiza en la ciudad de Medellín, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, advirtió que la democracia colombiana no puede verse superada, por ejemplo, por decretos improvisados. Por ello hizo un llamado a garantizar seguridad jurídica para los empresarios y proteger la independencia judicial.

Ibáñez fue tajante en asegurar que las democracias no mueren de manera abrupta, sino que se debilitan gradualmente cuando se permite, “el populismo autoritario, la captura de instituciones o la corrupción”.

El presidente de la Corte Constitucional advirtió desde la capital de Antioquia que el país no puede caer en una época llena de oscuridad política y por ello la necesidad de una alianza inminente con el sector privado.

"Debemos evitar un retroceso institucional que nos conduzca a un oscurantismo constitucional. Colombia más que nunca necesita consolidar una visión de largo plazi que reconozca al empresariado como un socio estratégico para el desarrollo", argumentó Ibáñez.



El mensaje de Ibáñez cuestionó la expedición de normas sin rigor técnico ni respaldo constitucional, en un sentido similar a lo que manifestó el presidente de la Corte Suprema, Octavio Tejeiro, quien indicó que debe ser fundamental para el futuro del país que las empresas tengan libertad absoluta.

Tejeiro recalcó en la importancia de que los jueces de la República tengan independencia para tomar decisiones y por ello aseguró que para pensar en nuevo horizonte político se debe crear un gran pacto nacional.

"Reformar esa Constitución, generar posturas distintas, debería requerir también de un pacto nacional, un acuerdo que nos una a todos y del que todos participemos indistintamente", recalcó.

Por último, tanto Ibáñez como Tejeiro insistieron en que la seguridad jurídica es esencial para la estabilidad económica y democrática, además, defendieron el papel de los comerciantes como motor de la sociedad colombiana.