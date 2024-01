ProColombia espera la llegada de 329.226 viajeros en cruceros a Colombia para el 2024

Esta proyección mantendrá la tendencia en el aumento de visitantes , al comparar las temporadas de 2021-2022 y frente a las de 2022-2023, el incremento de cruceros fue de un 151 % y la llegada de pasajeros, 346 %.

Según la Dirección General Marítima (Dimar), los destinos en Colombia más visitados en la temporada pasada fueron Cartagena, Santa Marta y San Andrés.

Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de ProColombia, resaltó la ampliación de capacidades de los últimos años que ha permitido mostrar más al país como una oferta atractiva.

"Desde el año 2017 hasta la fecha se ha logrado habilitar cuatro nuevos puertos y así paramos de 6 a 10 habilitados, incluyendo el del Cabo de la Vela. Según cifras internacionales el gasto por pasajero aproximadamente será de 150 USD lo que activará la economía. Además, se espera que en lo que transcurra en la temporada de cruceros arriben otros tres más a esta zona del país", detalló Salcedo.

Publicidad

Otra cifra del balance que destaca ProColombia es que, al cierre de 2023, los puertos de Bahía Solano, Coveñas, Leticia, Gorgona, Utría y Urabá, recibieron a más de 1.650 pasajeros, contando con la presencia de siete líneas de cruceros.

Según un estudio de "Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destinations Economies”, se calcula que esta actividad de los cruceros internacionales tendrá un impacto económico cercano a los USD$ 50 millones de dólares para la temporada 2023-2024 en Colombia .

Le puede interesar: