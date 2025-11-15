Procurador condenó el reclutamiento de menores tras muerte de siete adolescentes en el Guaviare

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, condenó el reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de grupos armados ilegales, luego de confirmarse la muerte de siete adolescentes durante enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y la estructura criminal bajo el mando de alias “Iván Mordisco”.

“Lamentamos profundamente la pérdida de estas vidas inocentes y enviamos un abrazo solidario a sus familias y a toda la sociedad colombiana”, afirmó el procurador.

El jefe del Ministerio Público, reiteró que esta práctica constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

De acuerdo con información recopilada por la Procuraduría, entre 2024 y lo que va de 2025 han sido reclutados más de 740 menores de edad, pese a que existe un subregistro significativo. Solo en 2024 se registraron 578 víctimas, entre ellas 351 niños y 227 niñas, y 277 pertenecientes a comunidades indígenas.



Estos reclutamientos habrían sido cometidos, según la entidad, por el “Estado Mayor Central”, las “Disidencias” y el ELN, afectando principalmente a los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Nariño, Arauca y Guaviare.

A su vez, el ICBF reportó la recuperación de 370 menores entre 2024 y 2025, la mayoría entre los 13 y 17 años. El Procurador insistió en que el país debe rechazar de manera absoluta esta práctica.

“Ninguna ideología ni ninguna causa puede justificar que se utilice a niñas, niños y adolescentes en la guerra. Este crimen no es amnistiable y la sociedad colombiana no está dispuesta a perdonarlo”, enfatizó.

En este sentido, Eljach recordó a las Fuerzas Militares su deber de garantizar el pleno respeto al Derecho Internacional Humanitario durante todas las operaciones, e insistió en perfeccionar de manera permanente los protocolos de distinción, proporcionalidad y precaución.

“Reconocemos el sacrificio de las Fuerzas Militares, pero siempre deben actuar bajo los más altos estándares éticos y jurídicos para proteger la vida y la dignidad humana”, señaló.

Finalmente, la entidad anunció que investigará con rigor los hechos recientes y aplicará las sanciones disciplinarias que correspondan. Así mismo, reafirmó su compromiso de vigilar, prevenir y sancionar todo acto que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de acompañar al Estado en la lucha contra el narcotráfico, el secuestro, la minería ilegal y cualquier actividad criminal que afecte la paz y la seguridad del país.