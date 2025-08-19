Procurador: investigación contra Saade sigue pese a su renuncia como jefe de despacho de Petro

El procurador general, Gregorio Eljach, se refirió al borrador de documento que circuló en las últimas horas sobre la suspensión por tres meses de Alfredo Saade como jefe de despacho, en el marco del caso de los pasaportes. El jefe del Ministerio Público aclaró que la medida únicamente aplica al cargo que Saade ejercía en el momento de los hechos y no afecta su reciente nombramiento como embajador de Colombia en Brasil.

Eljach también indicó que el contrato de pasaportes no se dirige contra una persona en particular, por lo cual su trámite continúa sin modificaciones. En ese sentido, reiteró que la suspensión provisional solo operaría frente al rol desempeñado en la entidad durante la época en la que ocurrieron los hechos investigados.

Alfredo Saade: “Doy mi palabra de que el país no se quedará sin pasaportes” Foto: presidencia

Frente al proceso disciplinario en curso, el procurador señaló que este seguirá su curso en el Ministerio Público, aún cuando Saade asuma sus nuevas funciones diplomáticas. Agregó que, en caso de imponerse una sanción provisional, esta sí le impediría ejercer cargos públicos, lo que aplicaría también a la representación diplomática.

Finalmente, Eljach subrayó que la medida es de carácter provisional y depende de las circunstancias del caso: "La decisión no era una decisión provisional. Hubiera sido, si hubiera mantenido la condición. Nadie lo ha firmado, es un borrador, como suele suceder el "diablillo" de la filtración lo hizo conocer. Eso no tienen ningún valor vinculante ni oficial", señaló.