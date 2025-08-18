Procuraduría tenía lista suspensión de Alfredo Saade por caso pasaportes: este es el documento

La Procuraduría tenía listo un documento sancionatorio, con fecha del 15 de agosto, contra el exjefe de despacho Alfredo Saade, por su supuesta extralimitación de funciones durante la polémica crisis de expedición de pasaportes. El ente de control había decidido suspender al funcionario por un término de 3 meses, mientras se avanzaba en la investigación.

En el escrito también fueron mencionados los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia quienes, según el Ministerio Público, no hicieron una planeación adecuada ni a tiempo para contratar y poner en marcha el servicio de expedición de pasaportes. Es decir, no organizaron con la debida anticipación el proceso ni garantizaron que todo estuviera listo para que el servicio funcionara sin interrupciones.

De acuerdo con el Ministerio Público, el artículo 217 del Código General Disciplinario regula las consecuencias que tienen los funcionarios públicos que estén siendo investigados por faltas graves o gravísimas.

“Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere”.

En el borrador, el ente de control concluyó que la permanencia de Saade en el cargo podría interferir en la investigación, identificando presuntas conductas riesgosas como su interferencia en asuntos que eran responsabilidad exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, sus declaraciones públicas asegurando que ya existía un contrato con Portugal para expedir los pasaportes y sus afirmaciones sobre temas que eran responsabilidad exclusiva de otras entidades autónomas, como la Registraduría y la Cancillería, insinuando que la Presidencia podía asumir funciones que constitucionalmente no le corresponden.

De acuerdo con el documento, Saade impartió supuestas instrucciones en reuniones con Presidencia y Cancillería para terminar de manera inmediata el contrato con Thomas Greg & Sons y exigió que la Imprenta Nacional asumiera la operación a partir del primero de septiembre de este año.

Pastor Alfredo Saade. Foto: X @alfredosaadev

Estas órdenes no fueron bien recibidas por los funcionarios de la Cancillería, quienes le expresaron al exjefe de despacho que se necesitaba tiempo para la transición, pues hacer el cambio de una manera tan abrupta era inviable porque para la fecha que él estaba exigiendo la Imprenta no estaría lista.

El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, contó, según este borrador de la Procuraduría que, Saade supuestamente sugirió que se espaciaran las citas de acuerdo a la capacidad de la Imprenta y, además insinuó que los funcionarios de la Cancillería protegían a Thomas Greg por intereses personales.

Jassir relató también que le explicó al jefe de gabinete que el contrato no podía ser firmado hasta tener una evidencia relevante de la capacidad técnica de La Casa de la Moneda de Portugal.

“Refirió que, Alfredo Saade insistió en la necesidad de que se firmara de inmediato un acuerdo con Portugal, para que la Imprenta Nacional, de manera prevalente, asumiera el proceso de producción de pasaportes, ante lo cual, básicamente le manifestó que no podía firmar ningún acuerdo, al no tener esa garantía, a lo que Saade le informó que era una orden del presidente”, se lee en el borrador de la Procuraduría.

Por su parte, el jefe de la Oficina Jurídica de la Cancillería, Camilo Escobar aseguró que se sintió señalado por Saade, quien presuntamente acusó a abogados de Cancillería de tener intereses a favor de Thomas Greg & Sons.

“Recuerdo muy bien que dijo, aquí va a haber consecuencias porque aquí hay abogados de Thomas Greg. Éramos el viceministro Jaramillo, Camilo Escobar, la doctora Lucy Acevedo los que estábamos y él hacía referencia a los intereses de la Cancillería, insinuaba que estábamos entorpeciendo el proceso, que no queríamos hacer esto bien, que teníamos intereses en favor de Thomas Greg”, indicó Escobar, según lo que se lee en el documento del Ministerio Público.

El jefe de la Oficina Jurídica, relató que se presentaron controversias con Alfredo Saade por un decreto del Ministerio del Interior con un artículo que establecía que las entidades públicas debían contratar con la Imprenta Nacional, pero que, si esta no estaba lista, se podían apartar de contratar con esta entidad.

“El doctor Saade muy molesto que tenía que averiguar quién había sido, porque la Cancillería, yo lo sentí personal conmigo porque yo había revisado el decreto. Quien hizo ese decreto, que aquí hay un mico, esto está mal, esto es una trampa al proceso, un poco fuerte, esa fue la primera controversia y llamado de atención del tema de la reunión con el doctor Saade”, se lee en el documento.

Asimismo, en la reunión se habló de un stock del que supuestamente Saade presumía que se podía contar por el contrato con Thomas Greg & Sons. “Se habló del famoso stock, el doctor Saade tenía la lectura que el contrato actual con Thomas Greg nos permitía a nosotros tener un stock de 500.000 o 600 libretas, nosotros le dijimos eso no existe, en eso intervine yo, eso no existe no está contratado para eso, el contrato es así, se acaba el contrato”, aseguró Escobar.

La entonces secretaria Lucy Acevedo también describió la forma en que Saade supuestamente se dirigió al equipo. Según su relato, al terminar una reunión con el presidente Petro, Alfredo Saade aseguró que el contrato con Thomas Greg debía terminar.

“Cuando él empezó a dar ese tipo de instrucciones fue muy contundente el Viceministro Jaramillo primero que respetara la voz con la que nos estaba hablando y pues que respetara el equipo que lo estaba acompañando, que éramos nosotros. Gritaba, daba órdenes y que ya se había acabado ese cuento de que la plata de Thomas Greg, llegaba era a la Cancillería no nos dijo de frente que éramos unos corruptos pero si insinuaba que había corrupción".

Según el testimonio de Acevedo, el funcionario supuestamente aseguró que, “aquí el que manda es el señor presidente, aquí qué ministra ni qué nada”.

El asesor Juan Carlos Fernández coincidió en el tono de esas reuniones: "Todos salimos con la misma sensación de no haber sido tratados con el respeto que cada uno se merece".

Finalmente, la veeduría ciudadana, Red Defensa Ciudadana, representada por la INDERMOLINA, presentó una queja en la que advirtió que Saade habría incurrido en una supuesta extralimitación de funciones y usurpación de competencias al intervenir en decisiones contractuales que corresponden exclusivamente al Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Yo creo que para todo hay formas y deben mantenerse dentro de un espacio de cordialidad y respeto y como le dijo fue una reunión fuerte, irrespetado yo creo que sí, porque como le digo hay que tener aquí unas formas, esto no se hace de mala manera, por supuesto que todos merecemos un respeto, hablaba duro”, aseguró Fernández según se lee en el borrador del ente de control.

Con todo este panorama, la Procuraduría consideró que las actuaciones de Alfredo Saade podrían configurar una falta grave. El órgano recordó que la suspensión provisional no sería una sanción definitiva, sino una medida cautelar. En el borrador, la Procuraduría concluyó que mientras la investigación avanza, la prioridad será garantizar la expedición de los pasaportes.