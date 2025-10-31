Procurador reitera al presidente Petro desescalar el lenguaje y actuar con neutralidad

Durante su intervención en el foro Paz Total, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para moderar el tono de sus declaraciones en medio de la actual contienda electoral.

El jefe del Ministerio Público advirtió que el mandatario, como cabeza del Estado y garante de la unidad nacional, no puede seguir actuando ni expresándose como un candidato en campaña.

“El presidente es el garante de la unidad nacional y tiene que ser neutro. Su ideología era hasta cuando fue elegido; esa fue su propuesta y su plataforma, pero ya como jefe del Estado no puede seguir siendo candidato en campaña”, afirmó Eljach.

Además, señaló que el lenguaje del presidente, “a veces procaz, a veces desatinado”, de su parte y de los precandidatos, puede generar desconfianza en las instituciones electorales.



Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El procurador extendió su llamado a todos los actores políticos, insistiendo en la necesidad de promover un clima de “paz electoral”. En ese sentido, pidió bajar el tono del debate público y evitar los insultos y las agresiones. “Podemos ser contradictores, pero no tenemos por qué insultarnos ni agredirnos. Podemos tener ideas diferentes, pero las podemos tramitar civilizadamente”.

Eljach también manifestó su preocupación por la seguridad y el orden público de cara a las elecciones legislativas y presidenciales, e hizo un llamado a los grupos armados y actores violentos a no interferir en el proceso democrático: “Aspiramos a que los violentos, los criminales y los delincuentes que están perturbando se aplaquen y no vayan a tirarse las elecciones de marzo, ni las de mayo y junio”.

Publicidad

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó la importancia de desescalar el tono político y reveló que el presidente Petro ya había asumido ese compromiso tras el magnicidio contra el precandidato Miguel Uribe. “El presidente de la república se comprometió a desescalar el tono y así ha venido pasando. Eso fue casi que un clamor esencial de varios actores, pero no sucede igual con los precandidatos”, afirmó el ministro durante su intervención.