Procuraduría abrió investigación a presidente y directivos de Reficar

La investigación también cobija al expresidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, y al expresidente de Reficar, Orlando Cabrales (Lea aquí: Solo Reficar aportaría 0,8 % al crecimiento de la economía en 2016: MinHacienda ).

Esta investigación tiene su origen en una denuncia que en 2012 interpuso el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, que actualmente ocupa la presidencia de Ecopetrol.

Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:

-Las autoridades en Bogotá buscan a una niña de 9 años que desapareció en la localidad de Chapinero.



-El senador Iván Cepeda no confirma ni descarta que estuvo reunido con alias Simón Trinidad, el emblemático guerrillero de las Farc preso en Estados Unidos.



-Desde este lunes rota el pico y placa en la ciudad de Medellín, quienes violen la medida tendrán una sanción pedagógica durante esta semana y a partir de lunes de la próxima semana la sanción será económica.



-En Villavicencio también comenzó la rotación de la medida de pico y placa para los vehículos particulares.



-Este lunes se reanuda el juicio en la Corte Suprema de Justicia, contra el ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares.



-Hay polémica en el Reino Unido, luego de que se autorizara la manipulación genética de los embriones, con fines experimentales.



-Continúa la reunión extraordinaria de la Organización Mundial de la Salud, para decidir si se declara la emergencia internacional por la propagación del virus del Zika.



-En el marco de las conversaciones en Ginebra, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos insistió en que no debería contemplarse una amnistía para los autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Siria.



-Al menos 10 personas murieron y otras 20 resultaron heridas en medio de un ataque suicida en una estación de la policía de Kabul.



-El expresidente Álvaro Uribe acusa al Gobierno a y a la Fiscalía de estar presionando testigos para incriminarlo con delitos.



-En Cartagena los usuarios de Transcaribe no toleraron el primer acto de abuso sexual a bordo de un bus artículado y agredieron al presunto responsable.



-Cero muertes violentas durante eventos asociados al precarnaval de Barranquilla reportó la Policía, sin embargo lo que sí aumentó fue el número de riñas.