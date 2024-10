Propongo una mesa para finiquitar proceso de paz que iniciaron con Uribe: Petro a exparas

El presidente Gustavo Petro entregó más de 8.000 hectáreas de tierra a comunidades campesinas en Montería, departamento de Córdoba.

Durante el evento, donde también estuvo el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, Petro anunció el inicio de una mesa de paz con los exjefes de las autodefensas que se desmovilizaron, pues considera que aún no se ha terminado ese proceso que se desarrolló durante el gobierno Uribe.

“El proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso le propongo instalar una mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad”, señaló Petro.

El mandatario también aseguró que los exjefes paramilitares fueron traicionados por algunos senadores y empresarios.

“El proceso que ustedes iniciaron lo llamé alianza político-militar con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, vecino de estas tierras y también propietario de ellas. Ese proceso de paz terminó, en mi opinión, mal; a ustedes los extraditaron y no estaba escrito en el acuerdo”, le dijo Petro a Mancuso.

El presidente también anunció que designará a algunos exjefes paramilitares como gestores de paz para este proceso.