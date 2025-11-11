¿Pueden las aves comprometer un vuelo? Pilotos revelan las zonas más críticas del país

El reciente incidente registrado con una aeronave que despegó desde Popayán rumbo a Bogotá, afectada por el impacto con aves, encendió nuevamente las alarmas sobre un fenómeno que ya es común, pero requiere estrategias de mitigación más efectivas. La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles alerta sobre los escenarios que ponen en riesgo la seguridad de viajeros y tripulantes, asegurando que existen desafíos que requieren atención inmediata para mantener y fortalecer los estándares internacionales y la seguridad aérea.

Según explicó la asociación, estos casos en donde hay un impacto de un ave a una aeronave se relaciona con los focos de migración y presencia de aves cerca de los aeropuertos, un factor que incrementa el riesgo operacional. Ciudades como Bogotá, San Andrés, Cartagena, Santa Marta y Leticia figuran entre las más afectadas.

Tomado de redes sociales.

Es claro que hay un riesgo y peligro aviar en Colombia. El impacto con aves es mucho más frecuente de lo que se conoce, sobre todo en esta región de del Ecuador, y que afecta a Colombia. El resto de los meses tenemos problemáticas significativas y es porque en las trayectorias de aproximación y despegue de las aeronaves, hay basureros, ríos, humedales, mercados, que trae complicaciones en visibilidad y aterrizaje Aseguró Juan Esteban Villa, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC).

Más allá del riesgo de aviar, la asociación alertó sobre problemas en la infraestructura y los sistemas de navegación del país. Entre los puntos críticos destacan la inoperatividad del sistema ILS (Instrument Landing System) en el aeropuerto El Dorado, tanto en la pista norte como en la sur. Esta falla ha generado retrasos y afecta las operaciones en condiciones de baja visibilidad.



Desde el sector, se insiste en que la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte y los concesionarios aeroportuarios deben priorizar la recuperación de estos sistemas y establecer un plan de mantenimiento continuo, evitando que el deterioro derive en costos mayores a futuro.

“Es importante una gestión constante y conjunta de las autoridades de aviación, como te decía, la aeronáutica civil, ministerio de transporte, y que esas mesas de trabajo sean permanentes para evitar que se presenten situaciones como la que se presentó allí en el aeropuerto de Popayán”.

Aunque volar en Colombia es seguro, la ACDAC hizo un llamado a alcaldes, gobernadores y autoridades ambientales para reforzar las acciones de control y prevención en zonas aledañas a los terminales aéreos. Este tipo de situaciones no son aisladas; los impactos de aves ocurren con mayor frecuencia de lo que se reporta en los medios, y deben abordarse con una estrategia nacional, sostenida y proactiva.

