En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ¿Pueden las aves comprometer un vuelo? Pilotos revelan las zonas más críticas del país

¿Pueden las aves comprometer un vuelo? Pilotos revelan las zonas más críticas del país

Aviadores piden al Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil dar cumplimiento a los programas del peligro aviar y a las medidas del mantenimiento de aeropuertos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad