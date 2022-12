Que el alcalde de Medellín no crea que hay un complot contra él: Carlos Raúl Yepes

El dirigente empresarial Carlos Raúl Yepes habló sobre la carta dirigida por 312 firmantes al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, para que escuche diferentes voces luego de las recientes acciones tomadas por su administración respecto a EPM e Hidroituango.

“Hemos conocido que sus aspiraciones públicas están más allá de Medellín, pero si para usted Medellín es apenas un paso más en su carrera política, para nosotros Medellín lo es todo. Medellín y EPM se respetan”, dice la comunicación.

“Es un pedido a la serenidad. Yo quiero levantar la mano como un ciudadano. El alcalde no puede estar pensando que todo mundo está contra él”, dijo Yepes en Mañanas BLU.

“Que el alcalde de Medellín no crea que hay un complot contra él”, añadió.

Según el expresidente de Bancolombia se trata de una carta clara y respetuosa que expresa una preocupación.

“Esto no hace parte de ningún movimiento político, no sabía quién iba a firmar, pero me identifico con su texto y sobre todo tal vez con unas de las palabras del primer párrafo: ‘señor alcalde, lo único que le pedimos es que escuche’”, declaró.

Yepes dijo que Medellín ha logrado salir de dificultades como la “cultura traqueta que tanto le ha hecho al país” gracias a la unidad de la academia, el empresariado y el Estado.

“Pocas empresas como EPM le rinden tanto a una ciudad”, destacó Yepes.

“Es una invitación al alcalde. No es bravos, ni insultando, gritando o peleando. El país está cansado de esa polarización, de esa sed de venganza, de odio”, agregó.

Yepes pidió al alcalde de Medellín dejar que las opiniones que no le favorecen sean parte de un complot o cosa parecida.

“El alcalde no puede estar pensando que todo el mundo está contra él”, afirmó.

De acuerdo con el dirigente empresarial, en su opinión, en Hidroituango no hubo un problema de corrupción.

"Se pudieron haber cometido errores técnicos, para eso están las autoridades", complementó.

Conozca la carta dirigida al alcalde Quintero Calle:

Escuche a Carlos Raúl Yepes en entrevista con Mañanas BLU:

