“Que Petro diga la verdad": fiscal Barbosa pide al presidente dar su versión sobre crímenes del M-19

En una entrevista con Mañanas Blu, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa , arremetió contra el presidente Gustavo Petro y pidió que diga la verdad sobre sus actividades delictivas durante su paso por el M-19.

Barbosa señaló que la amnistía que se le otorgó a Petro y otros miembros del M-19 en 1990 no contempló la verdad, las garantías de no repetición ni la reparación integral. Por ello, consideró que es necesario que Petro cuente su versión de los hechos para que el país conozca la verdad sobre el pasado de uno de sus principales líderes políticos.

“Si el presidente Gustavo Petro quiere hablar de verdad, pues que empiece por contar la verdad sobre todas sus actividades delictivas en el M-19, quiénes fueron sus víctimas, si participó en actos de secuestro, cuál fue su acción”, dijo Barbosa.

El fiscal también cuestionó la admiración que Petro ha expresado por los dos guerrilleros que lideraron la toma del Palacio de Justicia en 1985. En su libro “Una vida, muchas vidas”, Petro escribió que Jaime Bateman Cayón y Carlos Pizarro Leongómez eran “dos hombres excepcionales”.

“El presidente Petro habla casi con admiración de los dos criminales que se tomaron el Palacio de Justicia”, dijo Barbosa.

Esos temas, más los temas además que tienen que ver con víctimas, con verdad, también requieren una explicación añadió

En la entrevista, se planteó la posibilidad de reabrir la discusión sobre la amnistía del M-19, pero Barbosa enfatizó que lo crucial es que el presidente Petro voluntariamente exponga su verdad ante los colombianos. Propuso la creación de una comisión de la verdad que incluya los delitos del M-19, donde Petro pueda explicar su versión de los hechos.

El fiscal argumentó que es necesario abordar la verdad en su totalidad, no solo a partir del año 2000, sino retrocediendo en el tiempo para comprender completamente la historia del país. Barbosa concluyó llamando a un debate nacional honesto y sin doble moral, donde se analicen todos los aspectos de la historia colombiana, desde el paramilitarismo hasta el narcotráfico y la guerrilla. Enfatizó su disposición para participar en estas discusiones sin prejuicios ni revanchas.

“Es que la verdad no solamente es a partir del año 2000 o a partir del año 95, 96. No, contémonos entonces toda la verdad, pero acabemos ya la doble moral en este país, de que aquí finalmente todos los días parece que está gobernando una persona con un moralómetro al hombro diciéndole a todos los colombianos que él es pulcro cuando tiene una historia. Y es una historia que yo no estoy diciendo más allá de lo que existe. Es una historia, como él mismo lo ha reconocido, perteneció a una estructura delincuencial en Colombia y que finalmente esa estructura delincuencial obtuvo una amnistía sin ningún elemento como los elementos que tienen las leyes de amnistía en diferentes lugares del continente”, enfatizó.