"Queremos vivir en paz, no ser amiguitos de esos bandidos": minjusticia sobre ley de sometimiento

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, entregó detalles y habló de las conclusiones a las que se llegó luego del Consejo Superior de Política Criminal en el que se puso sobre la mesa la ley de sometimiento a la justicia , que recibió un concepto favorable para ser presentado al Congreso de la República, pero con algunos reparos.

Sobre dichos ajustes u observaciones, hechas en gran parte por la Fiscalía, el ministro Osuna aseguró en Mañanas Blu con Néstor Morales, que se tendrán en cuenta para el texto final que se radicará. Según dijo, son apuntes y cambios que sí “mejoran” el proyecto de ley.

“La mayor parte de todas esas observaciones las vamos a recoger para incorporarlas desde el principio al proyecto que se va a radicar, específicamente, nueve observaciones que hizo la Fiscalía. Nos parecieron razones, que mejoran sustancialmente el proyecto; también otras sobre las víctimas, los términos y el enfoque de género”, mencionó.

Ley de sometimiento para narcos

El ministro de Justicia también se refirió al “estimulo” del 6 % de los bienes que entregan los narcotraficantes que decidan someterse. En ese sentido, señaló que se evalúa poner un tope, que actualmente tiene la ley de extinción de dominio: 2.500 salarios mínimos.

“La ley no se puede hacer a la medida de lo que estas personas busquen. Siempre lo he dicho, esta es una oferta suficientemente generosa del Estado colombiano para esos bandidos; lo que queremos es vivir en paz, no ser cómplices ni amiguitos de esa gente. Ahí está la oferta, si no la aceptan, pues la Policía actuará”, aseveró.

Admitió que sabe que a “algunos no les va a gustar, pero es lo que establece la ley actual”. Sin embargo, añadió que el Congreso tendrá la libertad de aumentar o quitar ese tope.

