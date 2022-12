¿Quién está detrás de amenazas y extorsiones a exsenadora Piedad Córdoba?

Luego de que esta semana la exsenadora Piedad Córdoba denunciara ante la Fiscalía supuestos intentos de extorsión en su contra, en diálogo con El Radar explicó que “detrás de esto hay gente muy poderosa que está buscando hacer daño”, pero se abstuvo de hacer señalamientos sobre la posible autoría de estas presiones.

“Hace exactamente ocho días se entraron a la casa nuestra en Medellín supuestamente para hacer un robo, no se llevaron sino los computadores y los teléfonos. Golpearon fuertemente a mi hijo menor, le cogieron 14 puntos en la cabeza, le tuvieron que hacer una operación en un dedo”, contó.

Córdoba también explicó que hace pocos días le llegó un mensaje que, supuestamente, le anunciaba una investigación federal en contra de uno de sus hijos. “Ya todo esto está en manos de la Fiscalía. Creo que, mucho más allá de los asesores, hay gente que no sé porqué quiere hacer daño. Yo ya realmente estoy muy marginada de la política”.

Insistió en que no tiene ningún negocio en Venezuela, “ningún contrato, ninguna sociedad con absolutamente nadie. Mis relaciones se han limitado fundamentalmente cuando fueron las liberaciones, un tema humanitario”.

“Es una situación muy difícil, de todas maneras, asustan los mensajes, las llamadas, las presiones. Yo no entiendo qué es lo que pasa”, confesó.

Piedad Córdoba agregó que no sabe si intentan vincularla con escándalos de corrupción en Venezuela, pues asegura que no tiene “nada que ver con nadie allá”.

Dijo que “escasamente” ha ido a Venezuela, tiene amistades allá, es “una persona leal y muy grata, y no me voy a poner a hablar mal ahora, simple y llanamente para congraciarme con quien, a la hora de la verdad, ni siquiera está conmigo. A mí no me pueden vincular con una persona, yo no tengo nada allá, nada es nada, nada en absoluto”.

La exparlamentaria también detalló el proceso de mediación que hizo con la guerrilla de las Farc en el año 2007 para la liberación de 6 secuestrados, asegurando que, una vez se desvinculó del tema el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, siguió “sola con ese proceso”.

“A mí me pueden revisar mis cuentas, a mis hijos, lo que sea, nosotros no tenemos nada que esconder. Soy de las pocas personas que han padecido la política, porque realmente la mayoría de gente se beneficia de una manera u otra, pero yo siempre estuve en la oposición. Hice lo que tenía que hacer en su momento, ahora estoy muy retirada”, insistió al explicar que se está dedicando a cosas muy diferentes y en este momento ni siquiera está en el país.

Finalmente, negó cualquier tipo de vínculo con el exguerrillero Iván Márquez y dijo: “No tengo idea dónde está Iván Márquez”.

